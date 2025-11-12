8児の母・美奈子、母親役での“俳優デビュー”を報告 ドラマの出演シーンも公開「女優すごい」「演技上手い!!」「おめでとうございます」
8児の母で“ビッグマミィ”として知られるタレントの美奈子（42）が10日、自身のインスタグラムを更新。「なんと私、美奈子――このたびショートドラマに俳優として出演させていただきました〜」と“俳優デビュー”を飾ったことを報告し、出演シーンを収めた予告動画を公開した。
【動画】「すごいー!!!」「演技も素敵」美奈子が母役で出演するショートドラマ『秘密の四角関係』の予告映像
美奈子が参加したのは、ショートドラマ『秘密の四角関係』（全12話／ショートドラマアプリ「BUMP」で配信中）。「若いカップルと彼氏の弟、そしてその父親が絡む…まさかのドロドロ四角関係ラブストーリー」で、「私は“亡くなった母親”という役で登場しています」と母親役での出演であることを明かした。
投稿には、病室のベッドで家族に囲まれながら穏やかにほほえむ姿など、ドラマの一場面を収めた映像が添えられており「どんな結末になるのか――ぜひ見届けてください」「YouTube【美奈子ファミリーTV】では、撮影の舞台裏にも密着しています」と伝えている。
コメント欄には「美奈子さん女優すごい」「演技オファー来たのがすごすぎるって」「おめでとうございます」「演技上手い!!」「演技も素敵だし、声も素敵です 女優業たくさん増えたらいいな」「子どもたちも大きくなってきたし、美奈子さんのやりたいことたくさん挑戦してほしいです」「楽しみに見ます」など、驚きと祝福の声が多数寄せられた。
