アニソン歌手の鈴木このみ、声帯ポリープ療養 イベント出演見合す「しっかりと治療を受けて治したい」
アニソン歌手の鈴木このみ（29）が、声帯ポリープ療養のため、16日開催のイベント「MF文庫J『秋の学園祭2025』」は出演キャンセルすることを発表した。
【写真】6日前は元気な姿…声帯ポリープ療養する鈴木このみ
スタッフの公式Xでは「11月16日（日）に開催される「MF文庫J『秋の学園祭2025』」に出演予定でした鈴木このみは、声帯ポリープ療養のため出演をキャンセルさせていただくことになりました」と報告。
「ライブを楽しみにお待ち頂いたファンの皆様、並びに関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
鈴木も自身のXにて「出演のキャンセルが続いてしまい、本当に申し訳ございません。一時的なポリープとのことで、ここでしっかりと治療を受けて治したいと思います。#リゼロ ステージ、本当はとても歌いたかった…！ごめんなさい。きちんと治して次の機会に爆発させたいと思いますので、何卒よろしくお願いします」とつづった。
鈴木はテレビアニメ『Re：ゼロから始める異世界生活』オープニングテーマ、テレビアニメ『ロクでなし魔術講師と禁忌教典』オープニングテーマ、テレビアニメ『ノーゲーム・ノーライフ』オープニングテーマなど、数多くのアニメ主題歌を担当している。
