女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が13日、第34話が放送される。

物乞いとなったタエ（北川景子）の前に記者の梶谷（岩崎う大）が取材をしたいと現れる。三之丞（板垣李光人）はタエを守るための口止め料として、トキ（郄石）に渡された生活費を渡してしまう。一方、松野家ではトキへの疑いが未だ晴れず司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）が後をつけることに。花田旅館に入って行ったはずのトキが、なぜか裏口から出ていく様子を3人は目撃する。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。