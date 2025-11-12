在庫切れになる前に！【大人のしまむら】40・50代にぴったり♡「新作セーター」

肌寒い季節に頼りになるのは、上品で着まわしやすいニットアイテム。【しまむら】から登場した新作セーターは、40・50代女性のコーデにマッチする程よい抜け感があり、グッとおしゃれ見えしそうです。在庫切れになる前にぜひチェックしてみて。

鮮やかブルーで顔まわり華やか

【しまむら】「起毛ニットプルオーバー」\2,189（税込）

寒い日に頼りになりそうな、ふんわりとした起毛感がかわいいセーター。鮮やかなサックスブルーが印象的で、一枚でもレイヤードでもコーデ映えしそうです。ダークグレーのジャンパースカートを重ねればグッと深みが増し、上品な大人コーデに。

シンプルだけど今っぽい抜け感カジュアル

【しまむら】「ウール混刺繍ニット」\2,189（税込）

胸元と袖口の赤の刺繍がアクセントになった、大人かわいいセーター。ゆったりとしたシルエットとグレーの色味が絶妙で、カジュアルに着こなしやすい一枚です。ネックレスなど上品アイテムを合わせて、カジュアルと大人っぽさの両立を狙ってみて。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M