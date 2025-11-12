¡ÚÃæÆü¡ÛÂçÌîÍºÂç¤¬5000Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î1²¯7000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡ÃæÆü¤ÎÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢£µ£°£°£°Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î£±²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤Ïº£µ¨£²£°»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·£±£±¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£°¤ÈÂç³èÌö¡££±£±¾¡¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Çº£µ¨¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î¾¡Íø¿ô¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò£¸ÅÙ¤â»ß¤á¤ë¤Ê¤ÉÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¡¢£³Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤«¤é£´°ÌÉâ¾å¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£°Æü¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËèÇ¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤àÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÌî¤À¤¬¡¢¥×¥í£±£¶Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÅêµå²ó¤Ï£±£²£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤¬¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ£²£°»î¹ç¤Î¤¦¤Á£±£¶»î¹ç¤¬¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê£±Ç¯´ÖÅê¤²¤Æ¤¤¿¡Ê¹â¶¶¡Ë¹¨ÅÍ¤ä¾¾ÍÕ¤Ï´Ö³Ö¤â¤¢¤±¤º¤Ë¡¢£±Ç¯´Ö¤É¤³¤Ç¤â½ë¤¤Ãæ¤Ç¤âÅê¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Þ¤¹¡£´ûÄêÅêµå²ó¤òÅê¤²¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯º¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤Î¤¬´ûÄêÅêµå²ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤â¤¦°ìÅÙ¤½¤³¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê³°¤Ç¤âÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó°Ê³°¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍèµ¨¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£