「じゃあ、あんたが作ってみろよ」鮎美（夏帆）、ピンク髪からイメチェン 雰囲気ガラリのヘアスタイルに「しっくりくる」「前に進んでる」と絶賛の声【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2025/11/12】女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜）の第6話が、11日に放送された。夏帆演じる鮎美の新しいヘアスタイルに、反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】TBS火10「あんたが」鮎美（夏帆）雰囲気ガラリの新ヘア
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
恋人のミナト（青木柚）から「結婚願望がない」と突然の別れを告げられ、同僚に誘われた年収900万円以上の男性限定の婚活パーティーに参加した鮎美。参加男性の坂口（山添寛）から「すごいね！髪色」と声をかけられ、「なんでその色にしようと思ったの？」と問われると、鮎美は「友だちがしてて…」と回答。すると、坂口からは「あ、そうなんだ。友だちの影響ね」と言われてしまう。
その後、他の参加者と会話をする中で、他人軸で生きていることに気づく鮎美。パーティー帰りに図書館で偶然再会した勝男に「誰かに頼ってばっかりで、自分がどうしたいのかもわかんないままで」「髪色変えて変わったつもりでいるなんて、なんか、本当に馬鹿で惨めって感じだよね」と思いを吐露。勝男は「鮎美は馬鹿でも惨めでもない。俺といるときからそう」と鮎美を真っ直ぐに肯定した。
そして鮎美は、以前居候させてもらっていた友人・渚（サーヤ）が働く美容室へ。ピンク髪から茶髪にイメージチェンジした姿で、ミナトの家に荷物を取りに行くと「髪似合ってんね」とミナト。その言葉に、鮎美は「ちゃんと自分で決めたから」と晴れ晴れとした笑顔で答えていた。
ピンク髪からイメージチェンジした鮎美の姿に、視聴者からは「茶髪もめっちゃ似合ってる」「自分で決めたからしっくりくるね」「成長してる」「自立しててかっこいい」「前に進んでる」「最後の笑顔が素敵」など、絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」鮎美（夏帆）、ピンク髪からイメチェン
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」鮎美（夏帆）の新ヘアに反響
