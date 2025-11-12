眞栄田郷敦、人気お笑いコンビと中学の先輩後輩だった「こんな男前がピアスして入学してきたらビックリする」
【モデルプレス＝2025/11/12】俳優の眞栄田郷敦が、10日放送の日本テレビ系バラエティー番組「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。人気お笑いコンビと中学の先輩後輩であると明かされた。
中学でアメリカから帰国し、京都市立修学院中学校に入学した眞栄田。するとお笑いコンビのチュートリアルは顔を見合わせながら「（眞栄田と中学が）一緒なんです」と告白。福田充徳は「田舎ののんびりした中学」と説明し、その上で「いきなりこんな男前がピアスして入学してきたらビックリする」と話すとスタジオは笑いに包まれた。
また、この日は眞栄田の中学時代の恋人の辻本さんも顔出しでスタジオ出演。眞栄田との当時の破局理由について「ずっと（友だち）として仲が良かったので。付き合うきっかけは仲が良いから楽しいかなと思っていたんですけど、今まで友だちだったのに関係性が急に男女になって、友だちとして楽しかった感じと変わっていくのが違うなぁって。友だちとして喋ってる時の方が楽しかった」と明かし、現在俳優として活躍する眞栄田の印象について「ちょっとスカしてる」と語っていた。（modelpress編集部）
