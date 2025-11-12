影山優佳、4品手料理並んだ食卓公開「全部美味しそう」「参考になる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/12】元日向坂46の影山優佳が11月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理4品を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳元日向坂「彩りが綺麗」家庭的な手料理4品公開
影山は「やっと消費しましたアンパンマンポテト。そして気づいた時には買い足してました」とつづり、きのこと玉ねぎのリゾットやスクランブルエッグ、サラダ、アンパンマンポテトの創作料理が並ぶ彩り豊かな食卓の写真を投稿。「たまねぎは焦げちゃう直前まで炒めると香ばしさ爆上がりしておすすめ。煮る時マヨネーズ混ぜるのもおすすめ」と、リゾット作りのコツを明かしている。
この投稿には「家庭的で癒やされる」「料理上手」「全部美味しそう」「参考になる」「可愛らしい食卓」「彩りが綺麗」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳元日向坂「彩りが綺麗」家庭的な手料理4品公開
◆影山優佳、手料理4品を披露
影山は「やっと消費しましたアンパンマンポテト。そして気づいた時には買い足してました」とつづり、きのこと玉ねぎのリゾットやスクランブルエッグ、サラダ、アンパンマンポテトの創作料理が並ぶ彩り豊かな食卓の写真を投稿。「たまねぎは焦げちゃう直前まで炒めると香ばしさ爆上がりしておすすめ。煮る時マヨネーズ混ぜるのもおすすめ」と、リゾット作りのコツを明かしている。
◆影山優佳の投稿に反響
この投稿には「家庭的で癒やされる」「料理上手」「全部美味しそう」「参考になる」「可愛らしい食卓」「彩りが綺麗」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】