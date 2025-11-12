リーベルホテル大阪の1F「Cafe&Bar LIBER」にて、2025年12月1日(月)から冬の限定メニューが展開されます。

季節の食材を使用したステーキディナーコースや、新鮮な苺が主役のパフェ、世界チャンピオン監修のジェラートなど、彩り華やかなメニューが揃います☆

リーベルホテル大阪 1F「Cafe&Bar LIBER」 冬季限定メニュー

販売場所：リーベルホテル大阪／1F「Cafe&Bar LIBER」

「Cafe&Bar LIBER」は、朝食からバータイムまで様々なシーンで利用できるレストランです。

ディナーでは、日本の伝統技術である“炭火焼”で丁寧に焼き上げるステーキをメインに、季節の食材を織り込んだフレンチジャポネを堪能できます。

カフェメニューでは、新鮮な苺の赤が艶やかに映えるパフェや、アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野大造氏監修のジェラートなどが登場します！

冬のステーキディナーコース

販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年2月28日(土)

季節の食材を活かしたコース料理を気軽に楽しめる「Saison(セゾン)」と、より華やかで充実したラインアップの「Liber(リーベル)」の2種類が用意されます。

大切な人との時間に、いつもよりも少し贅沢な特別なひとときを届けます。

ステーキディナーコース「Saison(セゾン)」

価格：9,500円

全6品のコースです。

本ズワイ蟹と人参のタルトレット、根セロリのポタージュ カカオのチュイールを添えて、国産牛の炭火焼ステーキと旬野菜の石窯焼き 自家製バーニャカウダ添えなどが楽しめます。

ステーキディナーコース「Liber(リーベル)」

価格：14,000円

全8品のコースです。

本ズワイ蟹と人参のタルトレット、フォアグラと鰻のプティ・アンクルート ソースペリグーとクレームドアイユ、平目とホタテ貝柱のオモニエール 金柑のブールブランソース、鳥取和牛の炭火焼ステーキ 旬野菜の石窯焼き 自家製バーニャカウダ添えなど、充実のラインアップです。

季節のスイーツ「パフェ・オ・フレーズ」

販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年2月28日(土)

新鮮な苺をふんだんに使用したパフェが2種類登場！

通常サイズに加え、食後にもぴったりのショートサイズも用意されています。

パフェ・オ・フレーズ「heureux(ウルー)」

価格：「heureux(ウルー)」 2,600円／「petit heureux(ペティ ウルー)」 1,600円

温かい苺のフォンダンショコラを乗せた、寒い冬に食べたい一品。

新鮮な苺とピスタチオのクリーム、ジェラートが合わさった贅沢スイーツです。

パフェ・オ・フレーズ「prunelle(プリュネル)」

価格：「prunelle(プリュネル)」 2,400円／「petit prunelle(ペティ プリュネル)」 1,400円

ラム酒香るチョコレートやコーヒーピーナッツのジェラート、旬の苺を贅沢に重ねた一品。

口の中でふんわりと余韻が広がる、大人のためのご褒美パフェです☆

季節のスイーツ「ジェラート」

販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年2月16日(月)

アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修の本格的な味わいのジェラートです。

濃厚な口どけのジェラートから、果実のフレッシュ感を楽しむソルベタイプまで多彩なフレーバーが揃います。

ジェラート「りんごとマスカルポーネ スパイス」

価格：700円

りんごの優しい甘みと、マスカルポーネのなめらかなコクを合わせた、やわらかな味わいのジェラート。

ほんのりスパイスの香る上品なフレーバーが、口の中に広がります。

ジェラート「カフェアーモンド ベルガモット風味」

価格：750円

「ジェラート騎士」と称される柴野幸介氏が手掛け、2024年にイタリアで開催された国際的なジェラートの祭典「シルベッタフェスティバル」のベルガモット部門で優勝を果たした一品！

エスプレッソとアーモンドペーストを組み合わせた、香り豊かなジェラートです。

こだわりの炭火焼ステーキがメインのディナーコースや、旬の苺を贅沢に使ったパフェ、世界が認めたジェラートなど、冬の味覚が満載！

寒い冬に、心温まるひとときを過ごせそうですね。

リーベルホテル大阪「Cafe&Bar LIBER」の冬限定メニューの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 季節の食材を使用した彩り華やかなメニュー！リーベルホテル大阪 1F「Cafe&Bar LIBER」 冬季限定メニュー appeared first on Dtimes.