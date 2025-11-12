12日から予算委員会の舞台は参議院に移りました。立憲民主党の蓮舫議員は、高市首相との初対決で政治とカネの問題を厳しく追及しました。中継です。

蓮舫議員は、いわゆる裏金問題で不記載があった佐藤議員を政府の要職に起用したことで国会運営に支障が出ているとして、人事の撤回を求めました。

立憲民主党・蓮舫議員

「今その院の運営に支障が出ているのは、私たち参議院側ではなくて、総理の人事なんですよ。そのことをどう思われます？」

高市首相

「たしかに私の人事で不記載があった議員を登用したということで、混乱が生じているとしたら、大変申し訳ないことでございますけれども」

立憲民主党・蓮舫議員

「この人事、一旦白紙にしませんか」

高市首相

「一度任命したものを白紙にするつもりはございません」

さらに、蓮舫議員は企業・団体献金の規制を強化するよう求めました。

立憲民主党・蓮舫議員

「30年間、置き去りにされてきたのが、企業･団体献金なんです。私たちは禁止だって言うけれども、公明党さんは連立を離脱してでも、これを正すんだと。だから改革しようって今日提案をしているんですが、これも検討ですか」

高市首相

「企業・団体献金の規制っていうのは、企業･団体の政治活動の自由に関わるものですから、その必要性相当性については、相当慎重に議論する必要があります」

また、蓮舫議員が「情報公開を徹底する収支の透明度をあげる改革を行わないか」と指摘したのに対して、高市首相は「各党各会派で議論をすべきことだ」と述べただけでした。