ヒルトン東京は、「クリスマス プティ・ブーランジェリー」を11月14日から12月26日まで提供する。

パンやスコーン10種類を中心に、フランス ブルターニュ地方発祥の伝統菓子クイニーアマンフランボワーズ、抹茶と白餡のモンブランタルト、スパイススコーン バタークリームサンド、オレンジガナッシュ入りブリオッシュなどのスイーツパンと、ビーフシチューやマカロン、シナモンアイスワインをツリー型スタンドに載せる。バジルを練りこんだ生地でローストチキンを包んだローストチキンのバジルパン、スモークダックと無花果シトラスジャムのブリオッシュサンド、海老とトリュフクリームチーズのオープンサンド、プルドポークパイ、ラタトゥイユのケークサレなども用意する。

ドリンクはART OF TEAの紅茶など20種類以上を用意し、ホリデーシトラスやショコラオレンジを選べる。スペシャルドリンクとしてサンタのクランベリーハイビスカスティーと聖なる夜の抹茶アイスティーも提供する。

場所は2階バー＆ラウンジZATTA。予約は午前11時半、午後2時半、午後6時の3部制。料金は1人6,400円、土・日・祝日と12月24日・25日は6,900円。いずれも税・サービス料込み。