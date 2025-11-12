中日の大野雄大投手が１２日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、５０００万円増のの年俸１億７０００万円でサインした（金額は推定）。

「頑張りたいと思って、今年も挑んだけど、思っていた以上の数字が出せた。充実した一年だった」。今季は２０試合に登板して、自己最多タイの１１勝４敗、防御率２・１０をマーク。チームの連敗を８度止めるなど、先発ローテーションの一角としてフル回転した。

復活の一年だった。２０年に１１勝６敗、防御率１・８２で沢村賞に輝いたものの、２３年には左肘の遊離軟骨除去手術（通称・クリーニング手術）を受けた。長いリハビリ生活を乗り越えて、今季は５年ぶりの２ケタ勝利をマーク。セ・リーグのカムバック賞を受賞した。「何かしらの賞は取りたいと思っていた。この賞をもらって終わりではなく、まだまだ頑張るぞ、という気持ち。日本シリーズの解説をして、ソフトバンクと阪神の強さを見て、この２チームには追いついてないなと感じた。熱い秋の戦いができるようにみんなでやっていきたい」と来季を見据えた。

１１日には、国内ＦＡ権を公使せず、残留を表明した柳から直接、残留の報告を受けた。「柳がいてくれると心強いし、うれしい。一緒に頑張っていきたい」と切磋琢磨（せっさたくま）で井上竜をけん引していく。