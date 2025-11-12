ピン芸人のお見送り芸人しんいち（40）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。事務所に所属する方法について語った。

この日は、芸能事務所「グレープカンパニー」に所属するしんいちの他、「カカロニ」栗谷、すがや、「東京ホテイソン」たける、ショーゴ、「ティモンディ」高岸宏行が出演した。

「ハライチ」岩井勇気から「入るのに審査がある？」と聞かれると、しんいちは「一応ネタのオーディションみたいなのはありますね」と説明。「でも結構厳しいって言われてます、今。サンドウィッチマンさん効果で」と明かすと、驚きの声が上がった。

そして「やっぱりみんな、サンドさんに近づきたいっていうのが多くて」と話すと、栗谷は「2年に1回ぐらいしかオーディションをしない」と解説。たけるが「それでも2、3組いるかいないかぐらい」と続けると、「3は多い」と訂正が入った。

そんな状況に岩井の相方・澤部佑は「それ考えると、他の事務所はもっと入れるもんね」と驚がく。岩井は「もっと入れて、バンバン辞めていくイメージ。しんいちはどうやって潜り込んだの？」と質問した。

しんいちは「マジで僕はテストに落ちた」と告白。「落ちたけど、手伝いにめっちゃ行った。サンドさんとか先輩の」といい、「それでホンマに潜り込んだ。それで気に入られて。仕事をもらって手伝いとか雑用をして、グレープカンパニーに入った」と語っていた。