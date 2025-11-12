俳優塩野瑛久（30）が12日、都内で「BLUE LABEL／BLACK LABEL CRESTBRIDGE」の10周年イベント「CB CHECK MARKET」オープニングイベントに出席した。

上下黒の衣装に赤を基調としたチェック柄「CB CHECK」のコートを着用して登場。「上品でクラシックだけど、変わらない伝統的なデザインもありつつ、最新のシルエットも取り入れていてとてもすてきです」と気に入っていた。

さらに「撮影で何度か着させてもらったことがあるけど、身が引き締まる。これで街を歩いたら自分が街の雰囲気を彩っている気持ちになります」と語った。

この日はハローキティも登場。登壇時はハローキティをエスコートし、会場を沸かせていた。

恋人にしてほしいキュンとするしぐさを問われると「マフラーを巻いてもらう」と少し照れながら答えた。その後、ハローキティから「CB CHECK」のマフラーを巻いてもらい、「キティちゃんにマフラー巻いてもらえるのは人類でも少ないんじゃないですか？ 日本人初かもしれない。そんな1人の男になれて誇りに思います」と大喜びしていた。