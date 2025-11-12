柏木由紀、AKB48時代に学生ファンがCD1000枚購入で握手会参加「胸が痛い」当時の推し活事情回想
【モデルプレス＝2025/11/12】元AKB48の柏木由紀が、11日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。AKB48時代の熱量の高いファンについて語った。
【写真】元AKB神7、当時15歳の秘蔵ショットが可愛すぎ
この日のスタジオトークで、AKB48時代に印象的だったファンについて聞かれた柏木は「熱量でいったら、握手会で1枚CD買ったら1枚握手券で10秒とか話せる」と説明した上で「1000枚まとめて」購入してくれたファンがいたと告白。「しかもそれが高校生か大学生くらいの女の子」だったそうで「親に一生分の前借りみたいな感じで。嬉しいよりも心配というか、胸が痛いというか」と複雑な心境を明かした。
「何喋ったの？1時間握手しながら」と深掘りされると「『とりあえずお茶飲みますか？』とか。1時間なんで。友だちとのカフェの雑談」と説明。「でも他のファンは『あの子1時間も喋るんだ』みたいなので、競い合ったりとかで。『無理しなくていいよ』と言ってもやっぱり来てくれるので」と当時のファンの様子を振り返っていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】元AKB神7、当時15歳の秘蔵ショットが可愛すぎ
◆柏木由紀「1000枚まとめて」CD購入した女性ファンに「胸が痛い」
この日のスタジオトークで、AKB48時代に印象的だったファンについて聞かれた柏木は「熱量でいったら、握手会で1枚CD買ったら1枚握手券で10秒とか話せる」と説明した上で「1000枚まとめて」購入してくれたファンがいたと告白。「しかもそれが高校生か大学生くらいの女の子」だったそうで「親に一生分の前借りみたいな感じで。嬉しいよりも心配というか、胸が痛いというか」と複雑な心境を明かした。
◆柏木由紀「無理しなくていいよと言っても…」
「何喋ったの？1時間握手しながら」と深掘りされると「『とりあえずお茶飲みますか？』とか。1時間なんで。友だちとのカフェの雑談」と説明。「でも他のファンは『あの子1時間も喋るんだ』みたいなので、競い合ったりとかで。『無理しなくていいよ』と言ってもやっぱり来てくれるので」と当時のファンの様子を振り返っていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】