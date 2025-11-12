高田里穂、大胆衣装で美スタイル披露「美しい」「スタイル素敵」の声
【モデルプレス＝2025/11/12】モデルで女優の高田里穂が11月10日、自身のInstagramを更新。大胆な肌見せ衣装を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳美人女優「圧倒的オーラ」美ボディ大胆露出
高田は、11月26日に発売される写真集「素描」（講談社）のオフショットを投稿。脇からウエストにかけて、そして腰から足首までを大胆に露出している衣装を着こなし、美しいスタイルを披露している。
この投稿に「美しい」「セクシーで憧れる」「スタイル素敵」「笑顔が可愛い」「圧倒的オーラ」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
