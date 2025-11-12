川崎麻世、21歳年下妻の手料理公開「彩りが美しい」「温かみのある食卓」の声
【モデルプレス＝2025/11/12】タレントの川崎麻世（※「崎」は正式には「たつさき」）が11月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻で料理研究家の花音の手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】62歳タレント「彩りが美しい」21歳年下妻の手料理公開
川崎は「我が家のごはん」「秋の栗ごはん」とつづり、栗ごはんを中心にささみとナスの甘酢炒め、明太子などが並ぶ秋らしい食卓の写真を投稿。花音も川崎の投稿を自身のストーリーズで再投稿し「余った栗ご飯は中華粥に変身！」と栗ご飯の意外な活用方法を明かし、川崎がその投稿を再び再投稿している。
この投稿には「温かみのある食卓」「仲良しなのが伝わる」「理想の夫婦」「料理の彩りが美しい」「秋を感じる」「家庭的で癒やされる」「おいしそう」などの反響が寄せられている。
川崎は、タレントのカイヤと1990年に結婚したものの2001年頃から別居生活を送り、裁判の末、2023年10月に離婚が成立したことを報告。その後、2024年10月に21歳年下の花音との再婚を発表した。（modelpress編集部）
