関水渚、素肌全開の透明感あふれる姿「色っぽい」「見惚れた」と熱視線
【モデルプレス＝2025/11/12】週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）の原色美女図鑑担当公式Instagramが、11月11日に更新された。女優の関水渚の美しいスタイルに反響が寄せられている。
【写真】関水渚「色っぽい」素肌全開で横たわる
投稿では、関水が「週刊文春」11月13日号の巻頭グラビア「原色美女図鑑」に登場したことを紹介。「日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）では、経営者かつ馬主の父（佐藤浩市）を持つお嬢さま・山王百合子を演じている関水さん。『競馬の裏側を覗けるのもたまらないです』と、撮影の裏側について語っていただきました」とし、写真家の神藤剛氏が撮影した関水の誌面カットを披露した。
写真には、笑顔で横になる関水の姿が収められており、輝く素肌が際立つ姿を公開している。
この投稿に「笑顔が素敵」「セクシー」「透明感すごい」「色っぽい」「見惚れた」「大人っぽい」「スタイル抜群」などコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆関水渚、美素肌披露
◆関水渚のスタイルに反響
