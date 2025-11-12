チョン・ジヒョン＆チ・チャンウク、新ドラマ『人間X九尾狐』で共演！豪華タッグが贈るラブコメに期待

俳優チョン・ジヒョンとチ・チャンウクが、新ドラマ『人間X九尾狐』（原題）で共演する。

韓国のJTBCで放送され、Amazonプライム・ビデオを通じて全世界に配信される予定のドラマ『人間X九尾狐』は、人間を惑わす妖艶な存在と、妖しさを引き寄せる人間が運命の交差点で出会う“ファンタジーラブコメディ”だ。

『損するのは嫌だから』『力の強い女カン・ナムスン』で高い評価を得たキム・ジョンシク監督と、『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』『ビューティー・インサイド』などで知られるイム・メアリ脚本家がタッグを組む。

なかでも、久々にラブコメディへと帰ってきたチョン・ジヒョンとチ・チャンウクの共演は、期待を一層高めている。2人はそれぞれ個性あふれるキャラクターを演じ、幻想的なロマンスを描く予定だ。

（写真提供＝OSEN）チョン・ジヒョン（左）、チ・チャンウク

チョン・ジヒョンは、卓越した演技力と美貌で人々を魅了するトップ女優であり、2000年を生きた九尾狐“ク・ジャホン”を演じる。人を惑わす天性の力を持ち、常にスキャンダルを巻き起こす彼女は、神秘的で強力な能力で人間を自在に操ってきたが、ある日、その力がまったく通じない唯一の人間、チェ・ソク（チ・チャンウク）と出会う。自分を“無力化”する不吉な男の前で、ク・ジャホンは闘志と好奇心を同時に燃やしていく。

一方、チ・チャンウクは霊的な能力を持つ占い師であり、博物館の館長“チェ・ソク”役を務める。軽快でユーモラスに見える彼だが、実はこの世の裏側を感じ取る特別な力を秘めている。そんな彼が、自分の領域を自由に侵す九尾狐に興味を抱き始め、人生の転機を迎える。

なお、チョン・ジヒョンとチ・チャンウクという豪華キャストが共演するドラマ『人間X九尾狐』は、韓国ではJTBCで放送され、Amazonプライム・ビデオを通じて全世界の視聴者に公開される予定だ。

◇チョン・ジヒョン プロフィール

1981年10月30日生まれ。17歳の時にモデルの友人の撮影見学に行った際、関係者に声をかけられ、ファッション誌の表紙モデルを務め、芸能界デビューを果たす。1998年にドラマ『私の心を奪って』で女優デビュー。2001年に主演映画『猟奇的な彼女』が社会現象になるほどの大ヒット作となり、「国民の初恋」という愛称で爆発的な人気を集めた。また、2014年のドラマ『星から来たあなた』は、韓国のみならずアジア全域で大きな人気を得た。プライベートでは2012年4月に、ALPHA資産運用のチェ・ゴン会長の次男であるチェ・ジュンヒョク氏と結婚。2016年2月に長男、2018年1月に次男を出産した。

◇チ・チャンウク プロフィール

1987年7月5日生まれ。小劇場のオーディションを通じてミュージカルに出演した経歴を持つが、本格的にデビューしたのは2008年公開の映画『スリーピングビューティー』から。翌年放送されたドラマ『ソル薬局の息子たち』（KBS）で一家の末っ子ソン・ミプンを演じたことがきっかけで、注目を集めるように。2014年に放送されたドラマ『奇皇后』（MBC）を機に、一躍韓流スターとして名を上げた。初期の作品から現在に至るまで、熱い人気を博している。