トヨタ「ルーミーSUV」!? 超タフ顔の「スライドドア“ワゴン”」にする“クロスオーバーランド”発売に反響多数！ 「SUVみたいでいい」の声も！ 全長3.7m級ボディに映える「model LM」専用パーツが話題に

「これがルーミー!?」 タフなSUV風カスタムが登場

2025年10月2日、サンショウ株式会社が展開するカスタマイズブランド「model LM」から、全8品目の外装パーツを備えた「model LM ルーミー」が発売されました。どのような特徴があるのでしょうか。

タフ顔のトヨタ「ルーミー」！

サンショウは2020年にmodel LMというカスタマイズブランドを立ち上げ、「変える、自分らしく。クルマも人生も。」をコンセプトに、軽自動車からコンパクトカーまで幅広い車種を手がけてきました。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「ルーミーSUV」です！ 画像を見る（77枚）

今回発売されたmodel LM ルーミーは、トヨタの小型トールワゴン「ルーミー」をベースに、「東京オートサロン2025」で出展されたコンセプトモデルを商品化したものです。担当者によると「出展後、発売を望む声が多く寄せられたことを受けて商品化を進めた」といいます。

構成パーツは、フロントフードガーニッシュ、フロントルーバーガーニッシュ、バンパープロテクター、サイドガーニッシュ、フェンダーアーチモール、リアコンピガーニッシュ、リアバンパーガーニッシュ、そしてmodel LMバッジの計8点。

ブラック基調のマットな質感を持つ外装パーツにより、ルーミーの柔らかい印象を一新。コンパクトな全長3.7メートル級ボディに、SUVらしいタフな雰囲気を与えています。

クロスオーバーランド仕様は、“クロスオーバー”と“オーバーランド（＝陸路の旅やアウトドアを楽しむスタイル）”を掛け合わせたコンセプトで、街乗りにもアウトドアにも映えるデザインに仕上げられています。

価格（消費税込）は、単品ではフロントフードガーニッシュが4万480円、フロントバンパープロテクターが6万1930円、リアコンピガーニッシュが2万2880円など。それぞれのパーツを組み合わせたフルセットでは27万970円となっています。

販売店関係者によると「思い切ったデザインだが、これくらい大胆な方がいい」「ルーミーも7年変わらず、乗り換えを待つユーザーも多い。こうした新しい提案は歓迎される」との声が聞かれるとのことです。

実際に販売も好調で、ユーザーからは「ルーミーじゃないみたい」「カッコいい」「この顔なら欲しい」といった反応が寄せられています。なかには、60代のご夫婦が「この顔が好き」と話し、フルセットを即決したというエピソードもあるそうです。

今後の展望について、担当者は「2026年の東京オートサロンに新しいコンセプトモデルを出展予定。今回の反響を踏まえ、さらに進化した提案をしたい」と語ります。

※ ※ ※

SNSでは、「もっと車高を上げてほしい」「ルーミーにこんなパーツがあるとは」「SUVみたいでいい」といった声が寄せられています。

また、「この顔なら付けたくなる」「軽自動車にも展開してほしい」といった意見もあり、コンパクトカーでも“オフ系デザイン”を楽しみたいユーザーの注目を集めているようです。