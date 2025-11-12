越乃リュウが考える＜B型のトリセツ＞ 「褒めると伸び、命令すると止まります。『とりあえずやってみてから考える』が標準設定。放牧スタイルが効果的です」
100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第111回は「B型」のお話です。
【写真】まわりがやる気満々だとやる気しない。まわりがやる気ないと、がぜんやる気。これも私。
『B型のトリセツ』
久しぶりに懐かしい本を手にしました。
『B型自分の説明書』
一時期話題になったあの本です。
B型の行動パターンを取扱説明書のように分類したもので、「自分をうまく説明したいB型」や、「B型の実態を知りたいB型以外の方」のためのB型説明書です。
B型がわからない、B型と仲良くなりたい方にもおススメの1冊です。
私はB型です。
「あーやっぱり」と言われるタイプの正統派B型です。
家族全員B型という、どう転んでもBの血からは逃げられない環境に生まれました。
世間一般のB型に吹く冷たい風には慣れていますが、この本の著者はB型を代表して誤解されやすいB型を説明してくれています。
「B型あるある」
読めば読むほど「こんなとこ、あるある」と共感してしまいます。
例えば、
・人と同じは嫌。絶対。
・気になると即行動。
その時の行動力はすさまじい。
だけど、興味ないことはどーでもいい。
・ホントはガラスの心を持っている。
・白か黒！ＹＥＳかＮＯ！好きか嫌い！
・右と言われれば左という。
それが基本。
・迷った時は気分と相談。
・「あなたはこう！」って言いきられると腹が立つ。
・ボーダーラインは大切。
踏み越えようとする人には無言の圧力。
などなど。
この本のほとんどが私のことでした(笑)
ホテルで読書時間
B型ばかり。でも尊重し合えた仲間
思えば宝塚時代、月組の仲間にもB型が多かったような気がします。
自由奔放で、周りを振り回しながらもなぜか憎めない。
そんな空気がたまらなく心地よかったのは、私自身がB型だったからなのかもしれません。
個性や自由を尊重し合える関係性が保てていたのは、行動スタイルが似ているB型がたくさん集まっていたからだとも考えられます。
越乃流「B型の取扱説明書」
【起動方法】
スイッチは突然入ります。
「これだ！」と思った瞬間、驚くほどの集中力と行動力を発揮します。
しかし、スイッチが入らない時は、どんなに押しても動きません。
無理に動かそうとするとフリーズします。
そんな時は放置しておくのが最善です。
【基本操作】
スイッチは、「なにくそ！」もしくは「おもしろそう！」で自動起動。
褒めると伸び、命令すると止まります。
任せてもらえると俄然やる気を出します。
「とりあえずやってみてから考える」が標準設定。
【注意事項】
束縛、説教はフリーズの原因になります。
「常識」「一般的に」という言葉にもフリーズします。
興味のないことには電源が落ちたようになりますが、一応動いています。
夢中になっていることやアイデアに対して、「すごいね！」「おもしろいね！」と言われた瞬間、バッテリーがフル充電になります。
【おすすめの使い方】
好きなことをしているときは、最高のパフォーマンスを発揮します。
自由にさせると、ちゃんと自分で考え成長していきます。
放牧スタイルが最も効果的です。
「見守り・放置・褒め」で、長く安定稼働します。
扱いづらいと思われがちですが、正しく使えば、誰よりもおもしろく、情に厚い温かい存在です。
B型は、ちょっと不器用な自由人。
取り扱いにはくれぐれもご注意くださいませ。