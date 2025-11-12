100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第111回は「B型」のお話です。

【写真】まわりがやる気満々だとやる気しない。まわりがやる気ないと、がぜんやる気。これも私。

* * * * * * *

前回「今まで出演した『エリザベート』を振り返って。シシィのパパ役として、黒い衣装を用意したけど…」『エリザベート TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート』に向けて」はこちら

『B型のトリセツ』

久しぶりに懐かしい本を手にしました。

『B型自分の説明書』

一時期話題になったあの本です。

B型の行動パターンを取扱説明書のように分類したもので、「自分をうまく説明したいB型」や、「B型の実態を知りたいB型以外の方」のためのB型説明書です。

B型がわからない、B型と仲良くなりたい方にもおススメの1冊です。

私はB型です。

「あーやっぱり」と言われるタイプの正統派B型です。

家族全員B型という、どう転んでもBの血からは逃げられない環境に生まれました。

世間一般のB型に吹く冷たい風には慣れていますが、この本の著者はB型を代表して誤解されやすいB型を説明してくれています。

「B型あるある」

読めば読むほど「こんなとこ、あるある」と共感してしまいます。

例えば、

・人と同じは嫌。絶対。

・気になると即行動。

その時の行動力はすさまじい。

だけど、興味ないことはどーでもいい。

・ホントはガラスの心を持っている。

・白か黒！ＹＥＳかＮＯ！好きか嫌い！

・右と言われれば左という。

それが基本。

・迷った時は気分と相談。

・「あなたはこう！」って言いきられると腹が立つ。

・ボーダーラインは大切。

踏み越えようとする人には無言の圧力。

などなど。

この本のほとんどが私のことでした(笑)



ホテルで読書時間

B型ばかり。でも尊重し合えた仲間

思えば宝塚時代、月組の仲間にもB型が多かったような気がします。

自由奔放で、周りを振り回しながらもなぜか憎めない。

そんな空気がたまらなく心地よかったのは、私自身がB型だったからなのかもしれません。

個性や自由を尊重し合える関係性が保てていたのは、行動スタイルが似ているB型がたくさん集まっていたからだとも考えられます。

越乃流「B型の取扱説明書」

【起動方法】

スイッチは突然入ります。

「これだ！」と思った瞬間、驚くほどの集中力と行動力を発揮します。

しかし、スイッチが入らない時は、どんなに押しても動きません。

無理に動かそうとするとフリーズします。

そんな時は放置しておくのが最善です。

【基本操作】

スイッチは、「なにくそ！」もしくは「おもしろそう！」で自動起動。

褒めると伸び、命令すると止まります。

任せてもらえると俄然やる気を出します。

「とりあえずやってみてから考える」が標準設定。

【注意事項】

束縛、説教はフリーズの原因になります。

「常識」「一般的に」という言葉にもフリーズします。

興味のないことには電源が落ちたようになりますが、一応動いています。

夢中になっていることやアイデアに対して、「すごいね！」「おもしろいね！」と言われた瞬間、バッテリーがフル充電になります。

【おすすめの使い方】

好きなことをしているときは、最高のパフォーマンスを発揮します。

自由にさせると、ちゃんと自分で考え成長していきます。

放牧スタイルが最も効果的です。

「見守り・放置・褒め」で、長く安定稼働します。

扱いづらいと思われがちですが、正しく使えば、誰よりもおもしろく、情に厚い温かい存在です。

B型は、ちょっと不器用な自由人。

取り扱いにはくれぐれもご注意くださいませ。