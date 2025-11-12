板谷由夏、“センス光る”ファッションアイテム身につけた秋コーデに反響「抜群なセンス」「アクセサリーきゃわいい」
俳優の板谷由夏（50）が11日、自身のインスタグラムを更新。センスが光るファッションアイテムを多数身につけた秋コーデを披露した。
【写真】「アクセサリーきゃわいい」センス光るアイテムを身につけた秋コーデの板谷由夏
「元気？あたしは元気でっせ」と書き出し、「衣替えしないまんま、秋をすっとばして冬だよね。季節に置いてきぼり感強いけど、今を楽しみたい」「今の時期とても役立ちます」と自身がプロデュースするアパレルブランドの「ポロニットカーディガン」を組み合わせた、この季節にぴったりなスタイルを紹介。
首元には柄入りのブラウンスカーフを巻き、顔まわりに華やかさを添えている。存在感のある黒縁丸メガネとブラウンのハット、遊び心を感じさせるデザインのロングネックレスを合わせ、秋らしい温かみと洒落感を演出。アイテム一つひとつにこだわりが見られ、上品で落ち着いた印象の中にも個性が光るコーディネートとなっている。
この投稿には「お洒落でチャーミング」「メガネも帽子もお似合いで素敵です」「かっこよ コーデが参考になります。抜群なセンス」「ファッションセンスが光っててさすがすぎます」「アクセサリーきゃわいい」「お茶目すぎる由夏さん」など、称賛する声が相次いで寄せられている。
