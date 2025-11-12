日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。DeNAを戦力外となった徳山壮磨投手（26）が12番目に登板し、切れのあるツーシームでアピールした。

先頭の渡部健人を内角をえぐる146キロのツーシームで詰まらせ三ゴロに打ち取ると、続くフルプの代役サポート選手も同じツーシームを詰まらせ三ゴロに。最後に迎えた地元・松山には、オーラに圧倒されたのか、やや投げづらそうな表情を見せストレートの四球を出し勝負のマウンドを終えた。

登板後、徳山は「持ち球のツーシームを投げて、自分の軸を見せることができました。試合ではないというところで、独特の雰囲気で緊張感はありました」と振り返り「1年前、マツダでホームランを打たれた松山さんとの対戦が因縁めいていて、四球になったのが悔しいです」と苦笑いを浮かべた。

トライアウトを受けるかどうかは「悩みましたけど、このユニホームを着て最後なので、やりきりたかった」と明かした右腕は「西谷先生（大阪桐蔭監督）にも“頑張れ”と言われました。何とかこれで野球を続けられることになればいいと思います」とNPBの舞台での現役続行への気持ちを改めて口にした。

◇徳山 壮磨（とくやま・そうま）1999年（平11）6月6日生まれ、兵庫県出身の26歳。小3からソフトボールを始め、高丘中では兵庫夢前クラブでプレー。大阪桐蔭では2年秋からエースで3年センバツで優勝。早大では1年春にリーグ戦デビュー。通算33試合で8勝4敗、防御率2・07。2021年ドラフト2位でDeNAに入団した。1メートル83、82キロ。右投げ右打ち。