ドン・キホーテでPABLO監修チーズタルト風スプレッド新登場

ドン・キホーテ系列店舗に、PABLO監修の新商品「ぬって焼いたらまるでチーズタルト スプレッド」が登場♡2025年11月11日(火)より順次販売、価格は431円（税込）。看板商品「パブロ とろけるチーズタルト」の香り・コク・酸味を再現し、焼くことで香りが立ち、日常のトーストがまるでスイーツのような特別なひとときに。自宅で贅沢な味わいを楽しめます♪

焼くだけで香り立つチーズタルト



「ぬって焼いたらまるでチーズタルト スプレッド」は、水分を加えず油脂の融点を調整することで、焼いた瞬間に香りが立ち、とろける食感を実現。

トーストに塗ってオーブントースターで焼くだけで、PABLOのチーズタルトを思わせる芳醇な香りとコクを楽しめます。価格は431円（税込）で、手軽に自宅で贅沢スイーツ体験が叶います。

おすすめの楽しみ方



食パンに均一にスプレッドを塗り、オーブン皿やアルミホイルにのせてトースターで焼くだけでOK♪チーズタルトの香りととろける食感を自宅で再現できます。

朝食やおやつタイムにぴったりで、ひと手間で特別なトースト体験が可能です。忙しい日でも手軽にスイーツ気分を楽しめるのが嬉しいポイントです♡

販売情報



2025年11月11日(火)より全国のドン・キホーテ系列店舗で順次販売。取扱状況は店舗によって異なる場合があります。

企画・開発は株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスと丸和油脂株式会社によるもので、PABLO監修の安心・高品質スプレッドです。

価格は431円（税込）で手軽に購入できます。

自宅で贅沢♡PABLOスプレッド



ドン・キホーテで手に入る「ぬって焼いたらまるでチーズタルト スプレッド」は、価格431円（税込）で、自宅でPABLOのチーズタルト体験ができる新商品です♡

香り・コク・酸味の絶妙なバランスと、とろける食感で、毎日のトーストが特別なひとときに変わります。

11月11日(火)から全国順次販売、忙しい朝やおやつタイムにぜひ楽しんでみてください♪