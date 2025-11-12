目尻の深いシワ、不機嫌そうに見える額や眉間のシワ……。いつのまにか増えたエイジングサインを放置すれば、さらに濃く深くなってしまいます。年齢だからと諦めるのではなく、最新コスメで薄く目立たなくして、肌も気持ちも若々しく保ちましょう（撮影：ケント・チャン 取材・文：片岡えり）

朝晩の基本のお手入れで、今あるシワも撃退

目尻や眉間、口元などのシワは気になる。

でも専用のアイテムを1品足すのは面倒だという人は、毎日の基本のケアにシワ改善効果のあるアイテムを選びましょう。

「年齢肌をしっかり保湿するアイテムなら、乾燥による小ジワも防げて一石二鳥です。紫外線はシワの原因になるので、朝は日焼け止めも欠かさずに。化粧水＋乳液、オールインなどシンプルなケアでも、決められた量をしっかり使ってお手入れすれば、ふっくら感やなめらかさを実感できるはず」

１：パラビオ ACローション〈医薬部外品〉 130mL ￥11,000、同 ACミルクII〈医薬部外品〉 110mL ￥11,000／ヤクルト ビューティエンス

乳酸菌研究から生まれたエイジングケアシリーズにナイアシンアミドを加え、シワが気にならないハリつや肌を叶える2品。

２：エンリッチプラス 化粧液 II〈医薬部外品〉 30mL ￥1,870、同乳液 II〈医薬部外品〉 30mL ￥1,870／ファンケル

ナイアシンアミドのほか、エクトインや適応型コラーゲンα、月見草エキスという保湿ハリ肌成分を配合。とろりと肌になじんで、もっちりふっくら。

３：サナ なめらか本舗 薬用リンクルジェルクリーム ホワイト〈医薬部外品〉 100g ￥1,760／常盤薬品工業

ナイアシンアミドに、大豆「たまほまれ」を使用した豆乳発酵液とピュアレチノールを加え、コラーゲン産生をサポート。洗顔後、これ一品で完了。

シワケアができるベースメイクアイテムや

ハンドクリームも登場！

スキンケア以外のアイテムにも配合しやすい、万能な有効成分のナイアシンアミド。

日中もコンシーラーとハンドクリームを持ち歩き、乾燥が気になる目周りや手元にこまめに重ねて、潤いを守りながら未来のシワ予防を叶えましょう。

１：エクシア リンクルコンシール ヴェール〈医薬部外品〉 15g ￥6600／アルビオン

ハリ膜でストレッチしつつ光の反射でシワを飛ばすメイク効果と、シワ改善効果を同時に叶えるコンシーラー。目元、口元をしっとり明るく。

２：FAS ザ ドレープ ハンドクリーム YUGIRI〈医薬部外品〉 40g ￥4,400／シロク （10/22発売）

黒豆ペプチドと黒米発酵液のエイジングケアにシワ改善効果をプラスし、ふっくらしなやかな手元に。柑橘から樹木に変わる香りも美しい。

※記事内の商品価格はすべて税込です