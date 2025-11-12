立憲民主党の蓮舫議員が12日の参議院予算委員会で高市早苗総理を追及した。

蓮舫議員は冒頭「総理ご就任おめでとうございます。随分前に深夜番組の司会をご一緒した時にこういう立場になるとは思わなかった。政治信条や政策の優先順位は違うが、心から高市総理頑張ってほしいと願っている」とした上で「今日はちょっと耳の痛いことを指摘する」と述べた。

蓮舫議員は「公明党との党首会談で斉藤代表に『裏金議員は内閣には入れない』と発言していたと（公明党の）西田幹事長が言っているが本当か？」と質問。

これに高市総理は「党首会談において何を話したかということについては、お互いにこれは公にしないとしている」と答えた。

蓮舫議員は「参議院自民党の幹事長も会見で裏金議員の起用が危惧されたので、『内閣の任用をはっきり望ましくないと申し上げてきた』と明言している。言われていたか？」と再度聞いた。

高市総理は「もうこれは党首同士が公にしたこと以外…え？ 自民党幹事長？ 分かりません。ごめんなさい」と当惑した表情を見せた。

高市総理は選挙を経ていない“裏金議員”の佐藤啓氏を官房副長官に起用。野党側が反発し、参議院に“出入り禁止”の状態が続いている。蓮舫議員はこの人事を白紙にするよう求めたが、高市総理は「一度任命したものを白紙にするつもりはございません」とこれを拒否した。

（ABEMA NEWS）