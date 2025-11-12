¡Ö¤É¤³¤«¤éÀï¤¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤É¤¦¼õ¤±¤ë¤«¡Ä¡×Æ£°æÎµ²¦VSº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¡¢¡ÈµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ìÂÐ¶É¡É¤Ï³Ñ´¹¤ï¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤Ë¡¿¾´ý¡¦Îµ²¦ÀïÂè4¶É
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡ÊÌ¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤Ëº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè38´üÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï11·î12Æü¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¡ÖµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡×¤ÇÂè4¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤ÎÀè¼ê¤ÇÀï·¿¤Ï¥·¥ê¡¼¥º2ÅÙÌÜ¤Î³Ñ´¹¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÆ£°æÎµ²¦VSº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ ÃíÌÜ¤ÎÂè4¶É¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Î³«¾ì100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎµ²¦ÀïÂè4¶É¡£ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¾´ý¤Î¸ø¼°Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ËÜ¶É¤ÎÂÐ¶É¾ì¤Ï¥´¡¼¥ëÈÄ¤ËÌÌ¤·¤¿µ®ÉÐ¼¼¤Î¡ÖµÆ¤Î´Ö¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤ÏÆ£°æÎµ²¦¤¬3Ï¢¾¡¤ÇËÉ±Ò¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤òÀ©¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Îµ²¦5Ï¢ÇÆ¤Ç»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö±ÊÀ¤Îµ²¦¡×¤Î»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¢¤ê¡¢°ì¼ê°ì¼ê¤Î¿Ê¹Ô¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£Àè¼êÈÖ¤ÎËÜ¶É¤Ç¤Ï¡¢³Ñ´¹¤ï¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤«¤é½øÈ×¤Î¶î¤±°ú¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£°æÎµ²¦¤Ï±¦¶Ì¤òÁªÂò¡£º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ï´çÌÚ¤ò»Ö¸þ¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë´Ö¹ç¤¤¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¸ß¤¤¤ÎÁÀ¤¤¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸ÍÊÕÀ¿¼·ÃÊ¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ£°æÎµ²¦¤Ï±¦¶Ì¤ÇÂÔ¤Á¤Î»ÑÀª¡£º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ï¤É¤³¤«¤é¼ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£ÇÛÃÖ¤¬»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ê¤Î¤Ç¼ê¤Îºî¤êÊý¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤É¤³¤«¤éÀï¤¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤É¤¦¼õ¤±¤ë¤«¡£¤¸¤ê¤¸¤ê¤È¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¤½¤¦¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ8»þ´Ö¤Î2ÆüÀ©¡£
¡ÚÃë¿©¤ÎÃíÊ¸¡Û
Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¡»°ÅèÄâ ¼÷㐂¾Æ¡¢ÀùÃã ´îÊö¡Ê¥¢¥¤¥¹¡Ë
º´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡¡µþ¤ÎÆù µí¥Õ¥£¥ì¥µ¥ó¥É¡¢Í®»Ò¹á¤ëÂä¤ÈÉó¤Î¼ÑÌÍ¤È¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê¸æÁ·¡¢ÀùÃã ´îÊö¡Ê¥¢¥¤¥¹¡Ë¡¢Íµ¡ÏÂ¹ÈÃã ¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤
¡ÚÃë¿©µÙ·Æ»þ¤Î»Ä¤ê»ý¤Á»þ´Ö¡Û
¢¥º´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡¡6»þ´Ö2Ê¬¡Ê¾ÃÈñ1»þ´Ö58Ê¬¡Ë
¢¤Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¡6»þ´Ö56Ê¬¡Ê¾ÃÈñ1»þ´Ö4Ê¬¡Ë
