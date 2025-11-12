元女子バレー日本代表・古賀紗理那 東京五輪初戦での右足首捻挫。痛みをこらえて6日後の韓国戦に出場したことは「美談ではない」
16歳で日本代表デビューを果たして以来、日本女子バレーボールを代表する選手として活躍してきた古賀紗理那さん。日本代表のキャプテンとして挑んだ2024年パリオリンピックを最後に、現役引退を表明しました。選手人生を通して多くの選択をしてきた古賀さんが語る「後悔しないための選択」とは？初のエッセイ集『後悔しない選択』より、一部を抜粋して紹介します。
【書影】現役時代の写真や、撮りおろし写真も満載『後悔しない選択』
* * * * * * *
美談ではない、むしろ反面教師です
幸せな時は、残念ながら長く続かず終焉の時を迎える。
震えるほどの喜びを感じながら立つことができた東京オリンピック。
私は、初戦のケニア戦で右足首を捻挫した。
相手のスパイクを止めようとブロックに跳び、着地する。何万回も繰り返してきた動作だったけれど、違ったのは、着地する場所に相手選手の足が出ているのが見えたことだ。このまま降りたら危ない。
私は咄嗟によけようとしたけれど、同じように「危ない」と引いた相手の足に、思い切り乗ってしまった。床に着く前に右足首を思い切り捻ってしまったため、痛みで立つこともできない。
チームに同行するトレーナーの若さん（若宮啓司）やコーチ陣に抱えられ、コートの外へ運ばれ、その場でドクターの応急処置を受けたけれど、痛みと腫れの度合いは自分が一番わかっていたし、2日に一度試合を戦う短期決戦のオリンピックに、自分が立つことはもうできないだろう、という予感があった。
それでも少しでも早く診察を受けて、治療をすれば早く回復できるかもしれない。
一縷の望みを抱き、会場から病院へ直行した。すぐにレントゲンやMRIを撮影して、ケガの状態をドクターが判断する。
どれほどのケガなんだろう。やっぱり無理なんだろうな。
悔しいのか、悲しいのかわからないけれど涙が出そうになる。
そんな私に、チームドクターの小原（和宏）先生はこう言った。
「痛いと思うけど、これぐらいなら大丈夫。試合にも出られるよ」
嘘でしょ。90％以上諦めていたせいか、小原先生の言葉が最初は信じられなかった。
でも、専門家である先生が「大丈夫」と言っているなら、大丈夫なんだ。もしもこれが普通のリーグ戦の1試合ならば、そこまで無理をすることはない。でもこれは5年という長い年月をかけてようやくたどり着いたオリンピックだ。無理に復帰すれば回復が遅くなり、オリンピック後のシーズンに響くこともわかっていたが、小原先生の言葉を受けた私は、選手村に戻り、私の帰りを待っていてくれた（中田）久美さんに言った。
「できます。必ず戻ります」
『後悔しない選択』（古賀紗理那：著／KADOKAWA）
2日後のセルビア戦、さらに4日後のブラジル戦はさすがに無理だが、6日後の韓国戦での復帰を目標にしよう。もちろんスタートは無理だろうから、途中からワンポイントでもいいから、と久美さんから言われた。
私もそのつもりだったので、できるだけ早く復帰できるように、すべての力を尽くすだけ。日本開催だったこともプラスに働き、十分な治療器具、治療環境が整った中、至れり尽くせりと言っても決して大げさではない治療ができた。小原先生や若さんだけでなく、治療に関わってくれたすべての方々のおかげで私は驚異的な回復を遂げ、約束通り、韓国戦に出場することができた。
本当はまだ痛かった。
でも、私は「やる」と決めてから、誰にも「痛い」と言わなかった。
そして誰にも言わなかったのは私だけでなく小原先生も同じ。本当は、最初の診断の時点で私の捻挫は到底オリンピック期間に間に合うような軽症ではなかったそうだ。それを伝えれば、私の心は折れてしまうのではないか。何より、あれほど頑張って目指したオリンピックをこのまま終わらせるなんてかわいそうだから、と「すべての責任は自分が取るから」と小原先生が押し切ってくれたと後から聞いた。
その判断を、医療従事者や指導者の中には否定する人もいるかもしれない。それでも、私個人、日本代表としてオリンピックに出場した古賀紗理那の目線だけで言わせてもらえば、本当にありがたかった。
あの時先生が「大丈夫」と言ってくれたから、最後まで頑張ることができた。
今でも、小原先生に会うたび「ありがとうございました」とお礼を言わずにはいられない。「もういいよ」と小原先生は笑うけれど、私にとっては一生感謝をしてもしきれないほど、小原先生の「大丈夫」は大きな言葉だった。
（写真はイメージ／写真：stock.adobe.com）
ただし、誤解しないでほしい。繰り返すようだけれど、私が無理やり復帰したのは、オリンピックという特別な大会だったからだ。
ジャンプを繰り返すバレーボールという競技の中で、足関節捻挫はよく起こるケガのひとつであるのは間違いない。そして、手術を要するような大ケガではないので、現場では軽視されることが多く「捻挫なんてケガじゃない」と試合の出場を強行する指導者も残念ながら少なくない。特に中学生や高校生の中では、捻挫でも試合に出場した、という経験を持つ選手はかなりの数になるのではないだろうか。
実際に、若い頃は回復も早い。そして何より、試合に出たい。
私にとってのオリンピックと同じように、インターハイや春高は、高校生の時にしか経験できない大会で、「捻挫をしていても出たい」「プレーしたい」と思う大会であることもよく知っている。
だからこそ、あえて言いたい。
捻挫を軽視しないでほしい。将来がある選手たちだからこそ、なおさら。
その捻挫がきっかけになって、後に選手生命を脅かすような大ケガにつながってしまうことだってある。今だけを見て無理しても、いつか、後悔する日がやってくる。強行ばかりでなく、我慢も必要だ。
東京オリンピックの翌年、22年にオランダで開催された世界選手権。1次リーグの中国戦で、私はまた右足首を捻挫した。オリンピックの時と同じようなシチュエーションで、着地の時に相手選手と交錯したことが原因だった。
チームドクターや現地のドクター、さまざまな方々の尽力で診断、治療を受けることができた。結果を聞いた眞鍋政義監督から「できるか？」と聞かれた時、私はこう答えた。
「できるように準備はします。でも、本当に出られるかはわかりません」
これには、明確な理由があった。
世界選手権がもちろん大切な大会であることは十分わかっていたけれど、オリンピックと比べれば、私にとってそこまで比重の高い大会ではなかったからだ。
もしもこれが、パリオリンピック出場をかけた戦いであれば、東京オリンピックのように無理をして強行突破で最低限の治療を施し、コートに戻ったかもしれない。
でも、それは今ではなく、来年の話だ。
今無理をすればその大事な勝負の時にもっと大きなケガをして出られなくなるリスクもある。だから私は言った。
「ここから先、チームがどうにも苦しくなって『紗理那、頼む』と言われたら出られるように準備はします。でもそうじゃないのに、このままの状態で試合に出続けたら、その先、足首がどうなるかはわからない。たぶんダメになると思います」
本当はそこまで冷静に受け止められていたわけではない。
世界選手権だって大切な大会であることも変わりないし、日本代表として戦っている以上、最後までコートに立ち続けたい。
何より、アクシデントとはいえまた同じケガを試合中にしてしまったことがショックだった。
でも、一時の感情だけで焦ってはダメだ。
自分にそう言い聞かせて、この先を考えて「無理です」と伝えた。
自分自身の将来はもちろんだけれど、これからを担う若い選手たちにも、私の「出ない」と決断した理由を知ってほしかった。
長く選手生活を続けたいならば、何より大事なのは丈夫な身体。
もっと続けたい、と思いながらケガが理由で現役を引退した選手を何人も見てきた。
もしもこの本を手に取ってくれたあなたが、中学生、高校生、大学生のバレーボール部や他の運動部でスポーツを頑張っているのならば、声を大にして伝えたい。
東京オリンピックの私は美談なんかじゃない。
むしろ反面教師です。
※本稿は、『後悔しない選択』（古賀紗理那：著／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。