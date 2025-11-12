「介護をしている方。がんばりすぎていませんか――？」介護の現場で生活相談員として働くのぶさんは「介護する人を支えるために、ぼくたち介護職がいます」と語ります。介護現場での心温まるエピソードや、介護のコツをXで発信し、フォロワーは3.7万人を超えるのぶさん。そんなのぶさんが伝えたい＜読むだけで心がラクになる＞メッセージを集めた著書『読むだけで介護がラクになる本』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】介護をしている方。がんばりすぎていませんか？『読むだけで介護がラクになる本』

* * * * * * *

ちゃんとやろうとする人ほど、しんどくなる

在宅介護をされているご家族とたくさん関わってきましたが、みなさん本当にがんばっておられます。

ご自分も家庭や仕事で忙しい中、介護をしているというだけでもすごいのに、「ちゃんと手をかけてあげたい」と真面目に介護に向き合われています。

けれども、「ちゃんとやろうとする人ほど、しんどくなる」のが、介護でもあります。

たとえばこんな日があるのではないでしょうか。

誰も見てなくても、ちゃんとお風呂に入れてあげたくて。

食べてくれないごはんを前に、むなしくなって。

わけもわからず怒る親を前に、静かに謝って。

夜中の2時にトイレの介助で起きて、もう一度寝ようとしても眠れず、今日の食事、手を抜いたことを後悔したり。

声を荒げてしまったこと、自己嫌悪したり……。

そのどれも、自分だけの戦い。

まずは一生懸命がんばっているご自分をほめてあげてください。

そして、こんな日こそ「できなかったこと」より「今日もやりきったこと」を数えてください。

・トイレに間に合った

・薬を忘れず飲ませた

・ひと口でもごはんを食べてもらえた

・イライラしても、手は出さなかった

・何より、今日も《ここにいた》

もうこれだけで、素晴らしい介護です。

レトルト食品を使って悪いことは何もない

「完璧な介護」を目指す必要はありません。完璧にできていないご自分を責める必要もまったくないのです。「まあいいか」くらいで、ちょうどいいです。

ひとりで在宅介護をしている長女さんが、「3食レトルト食品でごめんね」とおっしゃっていましたが、栄養あるし、おいしいし、食べやすいし、お金だってかけています。十分素晴らしいです。

在宅での介護の良し悪しを「関わっている時間」ではかろうとする声が、たまに外野から聞こえますが、「時間」なんて関係ありません。

「ケアにかける時間が少ない」という理由で、愛情が足りていないと決めつけるのは大まちがい。

単純にケアにかけた時間で愛情をはかることはできません。

スマホが充電されるように、ただ時間をかければ愛情が蓄積されるわけではないから。

たとえば、一緒に食事をする時間が短くても、そのひとときを大切にする家庭もあれば、オムツ交換はすべてヘルパーさんに任せて、買い物には必ずお母さんも連れて行く息子さんがいたりします。

老人ホームに預けていても、衣替えの季節になると必ず衣服の入れ替えをしに来てくれるご家族もいます。

愛情の表現方法や感じ方は、十人十色。どの介護者も、自分なりの方法で介護に全力を尽くしています。

ケアを必要とする人の顔を見るだけでも、それは立派な介護。「愛情不足」という無責任な言葉に心を痛めないでください。それぞれの愛情の形で、自信を持って介護してください。



『読むだけで介護がラクになる本』（のぶ：著／すばる舎）

自分のことは後回し、無理をしすぎていませんか？

●たった1年で髪が真っ白、睡眠障害、突発性難聴…

介護する方に何よりお伝えしたいのは、「自分自身を大切にしてください」ということです。

突然、在宅介護の世界に放り込まれて大混乱。在宅での介護を始めたばかりの頃は、「大切な人なんだから自分が介護する」という気持ちが前に出すぎて、無理をする方が多いのです。

「私は健康だから大丈夫。2〜3日眠れなくても、おばあちゃんのため」と思っている方ほど要注意です。

介護している人の健康はすごく考えているけれど、自分自身の健康はついつい後回しになりがちです。それは体だけでなく、メンタルの面でも。

たった1年で髪の毛がすっかり白くなったり、睡眠障害に悩まされて仕事を辞めざるを得なくなったり、突発性難聴で両耳がまったく聴こえなくなったりする介護者を何人も見てきました。

介護をする人は、介護を受ける人の生活や健康を最優先に考え、自分のことは二の次になりがちです。自分のことを後回しにし続けることで、どんどんしんどくなります。

無理をして、無理をして……心のどこかで「まだいける」と思っている時点で危険信号です。実はすでに心身の限界が近づいているのかもしれません。

介護はいつ終わりが来るかわからない。だからこそ、まずは自分を大切にすることを意識してほしいです。どうぞ無理をしないでください。

自分自身を優先することに対して罪悪感を抱く必要はありません。自分の健康と心の安定が保たれてこそ、余裕のある介護が続けられます。



（写真：stock.adobe.com）

●自分自身の体と心が最優先

「いい介護」と聞くと、9割以上のご家族が、「じいちゃん、ばあちゃんにどんないいことができるか？」を一番に考えます。

だけど、本当は「いい介護」＝「家族の幸せのバランスがとれている状態」。

介護される高齢者と、介護する家族、お互いの幸せのバランスがちょうどいいのが、「いい介護」。

「親のため」と自分に言い聞かせて我慢していることは、いずれ「親のせいでできなかった」に変わってしまうことが多いです。

相手の幸せのためには、何よりあなたの幸せが大切。介護される人が健康でいるためには、「介護する人」の健康が欠かせないのです。

在宅介護をがんばるご家族と関わらせていただく中で、「介護している家族にはもっと手厚い補助があっていいのに」と感じる場面が増えてきています。

通院のために仕事を休んだり、24時間目を離せない状況もあったりします。「介護のために仕事を辞めました」という方とお会いするたびに、切ない気持ちになります。

親の介護は日本の伝統？

家族だから当たり前？

介護をしない人は無責任？

そんな考え方は、もう時代遅れ。

介護は社会全体で支え合うべきであり、個人や家族だけに押し付けてはいけません。ぼくはそう、声を大にして言いたいです。

介護する人が自分を大切にしながら、無理のない形で介護を続けられる環境が必要。介護は家族だけでがんばるものではなく、社会全体で支え合うべきものです。そのために、ぼくたち介護職がいるのです。

「最近ヤバイかも？」と少しでも感じたら、迷わずに休んでください。

デイサービス連日利用でもいいし、数週間ショートステイを利用したって悪いことではありません。髪の毛が真っ白になる前に、介護サービスを頼ってください。もっともっと自分を大切にしてください。

「介護をしない」という選択肢も、正しい判断のひとつです。

非難されるべきではないし、責任逃れをしているなんてことは一切ありません。自分自身を守るためにも、介護する人にはその選択肢を持っていてほしいと思います。

※本稿は、『読むだけで介護がラクになる本』（のぶ：著／すばる舎）の一部を再編集したものです。