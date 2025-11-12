岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第7回が11月12日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】なつみの思惑は…

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月12日放送回のネタバレを含みます。

第7回あらすじ

ヒロト（岡山天音）は、日々食卓に肉を求めるなつみ（森七菜）に対して、バイトするよう促す。しかしなつみはなぜか得意げな顔。

マンガ家を目指すなつみは、応募した新人漫画賞で受賞し、マンガ家デビューする思惑だったのだ。

そんななつみは、学校で仲良くなったあかり（光嶌なづな）に誘われ、彼女が働く中華屋でバイトすることを決める。

バイト初日、慣れない仕事にあたふたするなつみは…。