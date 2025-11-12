菅田将暉さん主演のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の第７話が11月12日、放送される。三谷幸喜さんが25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手掛ける。

【写真】オーナーがやってきて…

1984年の渋谷のとある劇場を舞台に、若者たちの夢、くすぶり、恋を描く青春群像劇。三谷さん自身の経験に基づいたオリジナルストーリーが展開する。

菅田将暉さんが演出家の卵の久部三成を演じる。共演は、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さん。





主題歌はYOASOBIの『劇上』。音楽は得田真裕さん。

＊以下、11月12日放送回のネタバレを含みます。

第7話あらすじ

久部三成（菅田将暉）は大御所俳優・是尾礼三郎（浅野和之）を迎えて稽古する日々を送っていた。



（『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』／(c)フジテレビ）

「夏の夜の夢」の初日公演から１週間が経ったが観客は思ったほど伸びていない。

売り上げは目標の半分にも満たない状況だが、来週からはシェイクスピア後期の名作「冬物語」を上演すると久部は息巻くのだった。

支配人・浅野大門（野添義弘）の妻・フレ（長野里美）は、「逃げるが勝ち」だと言い、売上金を持って田舎へ帰ろうと大門を誘う。

久部の勢いに負け…

しかし、「是尾礼三郎の復活は演劇界にとっても大ニュースです」と熱弁する久部の勢いに負ける。

大門は「もう一度、あんたに賭けてみる」と決意を固める。

翌日の朝、オーナーのジェシー才賀（シルビア・グラブ）がやってくる。

「今週の売り上げです」とノルマの封筒を差し出す大門だが、実は小細工があり…。