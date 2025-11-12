「これは酷い」サッカー日本代表、アイドルとのコラボ画像に批判の声続出「めっちゃ韓国旗に見える」
サッカー日本代表の公式X（旧Twitter）は11月10日に投稿を更新。公開した宣伝画像に批判の声が集まっています。
【写真】韓国国旗を想起させる？
コメントでは、「もう『たまたまです』とは言えないレベル」「これは酷い」「普通に元ジャニーズとか使っとけばいいのに」「告知画像がそこはかとなく韓国旗を連想させたらダメだろ」「サッカー日本代表のアンバサダーにわざわざ韓国資本70％の事務所のアイドルを連れてくる意味がわからない」「こりゃ批判もされるわ 企画やデザインの途中で韓国っぽくない？ってならなかったのかな？」「このデザイン、めっちゃ韓国旗に見える」と、厳しい声が続出しました。
動画のコメント欄では「生粋のサッカー少年だったJAM&MINIの者です 控えめに言って最高です」「普段サッカーを見ない人たちにもアイドルの方々の影響力で届けてください！！」「本当にねこうやっていろんな界隈の方と肩を組めるの素敵すぎる！」と、アイドルとサッカーのコラボレーションに好意的な声が多く寄せられました。前述の批判の声を受けて、何かしらの声明を出すのか、今後の動向を注視したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「もう『たまたまです』とは言えないレベル」「SAMURAI BLUE サッカー日本代表『最高の景色を2026』 オフィシャルアンバサダー決定!!」と報告し、1枚の画像を載せている同アカウント。ボーイズグループのJO1とINIから選ばれた12人から成るスペシャルユニット・JI BLUEのメンバーが日本代表のユニフォームを着て、画像の真ん中に集まる画像です。背景は日本の国旗のようで、白部分には灰色の模様やアディダスと思われる「パフォーマンスロゴ」も描かれています。
「控えめに言って最高です」JI BLUEの公式Xも同日作成され、「日本代表を、挑戦しつづけるすべての人を、全力で応援することを誓います」と力強いメッセージを寄せています。また動画『【JO1 × INI】重大発表！ガチンコサッカー対決のフィナーレとは？』も公開中です。
