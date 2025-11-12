サッカー日本代表の公式Xは11月10日に投稿を更新。公開した宣伝画像がとある国の国旗に似ていると批判の声が集まっています。（サムネイル画像出典：サッカー日本代表さん公式Xより）

サッカー日本代表の公式X（旧Twitter）は11月10日に投稿を更新。公開した宣伝画像に批判の声が集まっています。

【写真】韓国国旗を想起させる？

「もう『たまたまです』とは言えないレベル」

「SAMURAI BLUE　サッカー日本代表『最高の景色を2026』　オフィシャルアンバサダー決定!!」と報告し、1枚の画像を載せている同アカウント。ボーイズグループのJO1とINIから選ばれた12人から成るスペシャルユニット・JI BLUEのメンバーが日本代表のユニフォームを着て、画像の真ん中に集まる画像です。背景は日本の国旗のようで、白部分には灰色の模様やアディダスと思われる「パフォーマンスロゴ」も描かれています。

コメントでは、「もう『たまたまです』とは言えないレベル」「これは酷い」「普通に元ジャニーズとか使っとけばいいのに」「告知画像がそこはかとなく韓国旗を連想させたらダメだろ」「サッカー日本代表のアンバサダーにわざわざ韓国資本70％の事務所のアイドルを連れてくる意味がわからない」「こりゃ批判もされるわ　企画やデザインの途中で韓国っぽくない？ってならなかったのかな？」「このデザイン、めっちゃ韓国旗に見える」と、厳しい声が続出しました。

「控えめに言って最高です」

JI BLUEの公式Xも同日作成され、「日本代表を、挑戦しつづけるすべての人を、全力で応援することを誓います」と力強いメッセージを寄せています。また動画『【JO1 × INI】重大発表！ガチンコサッカー対決のフィナーレとは？』も公開中です。

動画のコメント欄では「生粋のサッカー少年だったJAM&MINIの者です　控えめに言って最高です」「普段サッカーを見ない人たちにもアイドルの方々の影響力で届けてください！！」「本当にねこうやっていろんな界隈の方と肩を組めるの素敵すぎる！」と、アイドルとサッカーのコラボレーションに好意的な声が多く寄せられました。前述の批判の声を受けて、何かしらの声明を出すのか、今後の動向を注視したいですね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)