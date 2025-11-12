水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第5話「昭和100年」がが11月12日、放送される。

【写真】右京と薫が見つめる先には…

ゲスト出演は、黒崎レイナさん、堀内正美さん、高橋洋さん（高ははしごだか）。

「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。

＊以下、11月12日放送回のネタバレを含みます。

第5話あらすじ

名門大学・榮明大学の事務局長の遺体が発見され、かたわらには『昭和百年の同志へ』と書かれた手紙が。

昭和が続いていたとすれば、2025年は“昭和100年”にあたるが…。捜査に乗り出した杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）は、昭和元年に起きた殺人事件について調べ始める。

というのも、問題の手紙の署名が、当時、榮明大学で理事長秘書をしていた被害者の名と一致していることに気づいたからだった。

その事件は昭和に改元されて初めて起きた殺人であり、未解決事件でもあった。また、現在の遺体発見現場が、当時の事件と同じ場所という符号も。そして、問題の手紙には、『私に代わり真実を告発してほしい』との旨が書かれていた。

意外な申し出が



（『相棒 season24』／(c)テレビ朝日）

右京と薫は、榮明大学の現理事長・若松元徳（高橋洋）から事情を聞くが、手掛かりは得られず。

そこで、被害者のデスク周辺で怪しげな動きをしていた若松令華（黒崎レイナ）という学生からも話を聞く。

すると、令華は「犯人探しに協力したい」と意外な申し出を。

さらに、「祖父なら手紙について知っているかも」と、前理事長の若松寛（堀内正美）を特命係と引き合わせるが…!?