一生に一度は行きたい「青森県の絶景スポット」ランキング！ 2位「津軽海峡」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
写真やSNSで見かけて、「いつか行ってみたい」と思うような絶景、ありますよね。澄んだ空気や差し込む光の美しさ、雄大な自然がつくり出す風景には、見る人の心を動かす力があります。そんな“心奪われる景色”は、日本のどこに広がっているのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月4日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、一生に一度は行きたいと思う「青森県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「歌の舞台でもあるので一度訪れてみたいから」（30代女性／埼玉県）、「日本でも屈指の有名な海峡だからです」（20代男性／東京都）、「津軽海峡冬景色を聴きながら絶景を眺めたい」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「奥入瀬渓流は、清流が刻む渓谷と豊かな緑が織りなす景色は、四季折々に色彩を変え、訪れるたびに心を癒してくれるからです」（40代女性／埼玉県）、「幻想的な景色を見ることができると思うからです」（50代女性／愛知県）、「日本屈指の清流の景色を見てみたいから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：津軽海峡（外ヶ浜町）／41票2位は、本州と北海道を隔てる津軽海峡でした。特に津軽半島の最北端に位置する龍飛崎（たっぴざき）からの眺めは絶景で、晴れた日には遠く北海道を望むことができます。演歌「津軽海峡・冬景色」の歌碑があり、ボタンを押すと曲が流れることでも有名です。周辺には、青函トンネルの歴史を学べる施設や、海峡を見下ろすワインディングロード「竜泊ライン」など、見どころが点在しています。
1位：奥入瀬渓流（十和田市）／61票1位に輝いたのは、十和田湖から流れ出る奥入瀬渓流です。約14kmにわたって続く流れは、「銚子大滝」をはじめとする多彩な滝や岩、苔に覆われた木々が織りなす緑のトンネルが魅力。渓流沿いには散策道が整備されており、大自然の静寂と水の音を間近に感じながら、森林美を堪能できます。特に新緑の春と紅葉の秋は、訪れる人々を魅了する感動的な景色が広がります。
