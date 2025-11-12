「すっかりレディ」市川團十郎、息子＆娘とのトレーニングショット公開！ 「イケメン〜」「楽しそうですね」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは11月12日、自身のInstagramを更新。家族でトレーニングする様子を公開しました。
【写真】市川團十郎、息子＆娘とのトレーニング姿公開！
この投稿にファンからは、「麗禾ちゃん、かっこいい！」「朝トレイイですね」「カンカンイケメン〜」「すてきないい朝ですね！」「れいかちゃんすっかりレディになってスタイル抜群」「楽しそうですね」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「すてきないい朝ですね！」團十郎さんは「朝 家族 トレーニング」とつづり、3枚の写真を投稿。家族そろってトレーニングを楽しむ様子を公開しました。息子が笑顔でランニングマシンに取り組む姿や、鏡越しに撮影した團十郎さんの自撮りショット、そしてトレーニング後と思われる息子と娘のオフショットなど、ほほ笑ましい様子です。家族で充実した朝を過ごしたことが伝わります。
「ほんっとうに美男美女なお二人」團十郎さんは10月6日の投稿で、「中秋の名月」とつづり、息子と娘のツーショットを公開。コメントでは、「すてきな写真だなぁ」「ほんっとうに美男美女なお二人」「本当に仲が良いですね」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
