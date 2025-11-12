『SPY×FAMILY』×「Afternoon Tea LIVING」コラボ第2弾！ アーニャとボンドの「卯三郎こけし」など登場へ
ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、12月1日（月）12時00分から、テレビアニメ『SPY×FAMILY』を題材にしたコラボアイテム第2弾を、「アフタヌーンティー」公式オンラインストアにて発売。12月3日（水）より一部店舗にて販売を開始する。
【写真】アーニャの“ニヤリ顔”が笑えるw 顔型ポーチなどグッズ一覧
■全4種類のビジュアルを用意
今回登場するのは、デフォルメされたオリジナルイラストをあしらい、見ているだけで心弾む、温もりあふれるデザインに仕上げたグッズが並ぶ限定コレクション。
ラインナップには、アニメの舞台となった冬の夜の街並みを描いた特別仕様“タウン〜冬の夜の風景〜”を中心に、“スクール”、“トラベル”、“スタンプ”の全4種類のビジュアルを使用した「クリアファイル3枚セット」、「巾着セット」、「マスコット付きボトル」などがそろう。
また、山中塗で仕上げた「スタックマグカップ」、「スタックランチプレート」、「スタックプレート」といった日常使いにぴったりなキッチンアイテムも充実。
さらに、日本の伝統工芸を掛け合わせたアーニャとボンドの「卯三郎こけし」のほか、2人のユニークな表情を型取った「マグカップ」や「ポーチ」、アーニャとボンドが大切にしている“ペンギンさん”を忠実に再現した「ぬいぐるみ」など、これまでにないアイテムが勢ぞろいする。
