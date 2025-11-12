ドジャースのフレディ・フリーマン家に招き入れられた保護猫・チャンプの最新動画が公開されました。

チャンプは昨年11月、保護猫施設から譲り受けフリーマン家の家族の一員になった子猫。長男のチャーリーくんがお父さんに直接交渉していました。名前の由来は「ワールドシリーズが終わって3日後だからそれしかない」とドジャースのワールドシリーズチャンピオンにちなんで“チャンプ”と名付けられました。

それから1年、フリーマン選手はワールドシリーズ連覇を果たし家族もオフに突入します。フリーマン選手の妻・チェルシーさんは日本時間12日にチャンプの現在の様子を投稿。少し体は大きくなり、ブランケットの中で毛繕いをし、そのままぐっすり眠る姿が映し出されました。チェルシーさんは「ホームレス状態からブランケットの中で昼寝するだけの生活へ。チャンプは猫の宝くじに当たったのね」とコメント。

そして「猫を飼おうか迷っているなら、ぜひ飼ってみて。チャンプは私たちの家にたくさんの喜びをもたらしてくれた」と喜びをつづりました。