¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ï¥¹¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤â¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡× ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Á¥¶¥à¤¬¼õ¤±¤¿àË½¹Ôá
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ëàº¨¤ßá¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤Îà°Æ¸á¥¸¥ã¥º¡¦¥Á¥¶¥à¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤À¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡¢¥Á¥¶¥à¤Ï¥í¥Ï¥¹¤Ë¤Ò¤É¤¤»ÅÂÇ¤Á¤ò¤µ¤ì¤¿¤È£Ó£Î£Ó¡Ö¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥º¥«¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¡×¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯À½ºî¤¬¹¥¤¤Ê¥Á¥¶¥à¤ÏÌó£²£°Â¤ÎÆÃÃí¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥Ê¥¤¥ó¤ËÈäÏª¡£¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤¬¤¢¤ë¼«Ëý¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿°ìÉô¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Ïµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥í¥Ï¥¹¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î£±Â¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤ê¡¢¤â¤¦£±Â¤ËµíÆý¤òÆþ¤ì¤ÆÂæÌµ¤·¤Ë¡Ä¡£¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¡¼´ÆÆÄ¤¬²ðÆþ¤·¤Æ£¹£°Ê¬´Ö¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»öÂÖ¤¬¼ý½¦¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥Á¥¶¥à¤Ï¥í¥Ï¥¹¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â£¹Ç¯¡¢£±£°Ç¯¤È¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËµïºÂ¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¤Í¡Ä¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÈà¤é¤ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¸Æ¤Ö¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¿Í´Ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤È¤â¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Í¥½¨¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤Î²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×¤È½Ò²û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹¤Ï£²£²Ç¯¸Â¤ê¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥Á¥¶¥à¤Ï£²£´Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤â¶ì¤¤·Ð¸³¤È¤·¤Æ¶»¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£