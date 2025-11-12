【ARTDINK GAME LOG：太陽のしっぽ】 12月16日 発売予定 価格：2,420円

アートディンクは、Nintendo Switch/Steam用原始生活アクション「ARTDINK GAME LOG：太陽のしっぽ」を12月16日に発売する。価格は2,420円。

「ARTDINK GAME LOG」は、「A列車で行こう」、「アトラス」、「カルネージハート」等を開発・販売してきたアートディンクが、これまでに手掛けてきたゲームタイトルを現代のゲームハードへ移植・復刻するプロジェクト。今回、その第一弾として、1994年にプレイステーションで発売され、「世紀の奇ゲー」として話題を集めた「太陽のしっぽ」がNintendo Switch、Steam用タイトルとなって現代によみがえる。

現行プラットフォームに合わせて画面が鮮明になった「リマスターモード」と、当時の画面を再現する「クラシックモード」を搭載。さらに、ゲームの世界観が存分に表現された当時の説明書がゲーム内に収録される。

【ARTDINK GAME LOG：太陽のしっぽ オープニング動画】

けものをみがけ！ 原始生活3Dアクション

原始のたくましさを表す奇抜な世界観

野を駆けめぐり、獣を狩って、太陽のしっぽを掴め

「リマスターモード」と「クラシックモード」を搭載。好きなモードでプレイできる

また、「ARTDINK GAME LOG：太陽のしっぽ」の発売を記念し、「太陽のしっぽ」のグッズも新たに発売決定。身に着けてもよし、飾ってもよしのTシャツとアクリルキーホルダーがラインナップされる。

Tシャツ（サイズ：M/L） 予定価格：4,950円

アクリルキーホルダー 予定価格：990円

「ARTDINK GAME LOG」シリーズ第二弾として、2026年に「アクアノートの休日」の発売を予定。最新情報は公式サイト、X、YouTubeでお伝えするとしている。

(C) 2025 ARTDINK. All Rights Reserved.