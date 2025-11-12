芸能界引退から４年…長瀬智也の最新姿　４７歳にビックリ！近況明かす「バンドで演奏してる時…」

６月２５日に解散した「ＴＯＫＩＯ」の元メンバー・長瀬智也（４７）が、レーサーとしての１年間を振り返った。

１２日に自身のインスタグラムを更新し「先日の、ｍｃｆａｊ主催 ２０２５ クラブマンロードレース 最終戦 筑波サーキットにお足元悪い中お越しくださり誠にありがとうございました」とファンに感謝。「生憎の雨での棄権で残念でしたがそれもレースだと思うしかありません。そんな中、たくさんの来場者の皆さまと楽しい時間を過ごすことが出来、我々にとっては普段中々コミュニケーションのとれない方たちとの交流がとても良い経験、思い出となりました」と充実の様子を明かした。

「今年１年、初戦から最終戦までお付き合いくださったレーシングチーム、ライダー、メカニックの皆さまに出逢えて僕はとても幸せでした」と回顧。「みなさんと走ってるとき、僕はいつもバンドで演奏してる時みたいな感覚を思い出します。レコードラインは、僕にとってはメロディーラインみたいなものなのです。毎回同じように演奏するのも、毎週同じように早く走るのも決して簡単なことではないですからね」と例えを交えながら説明。「本日は実況ゲストでレースを観戦させていただきましたが、なんかコンサートでいい音楽を聴けた気分になりました。どのレースも、イントロ〜アウトロまで完璧の流れでした。そんな感動を与えてくれたライダーたちに感謝と敬意を。そして、転倒された方々の無事を皆で祈りたいと思います」とつづった。

続けて「そして、言わなくてもご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、僕は楽器を演奏する仕事も担ってるため怪我をしてしまったら２度とバイクレースに参加しないという約束で現在レースをやらせていただいてます。それも含めての欠場であることをどうかご理解いただけたらと思います」とファンに理解を求めた。「この日本の社会では当たり前のことかもしれませんが、それでも僕はこのクラブマンロードレースを守りたいという気持ち一心で、これからもＪＡＰＡＮＥＳＥ ＣＨＯＰＰＥＲ ＲＡＣＩＮＧの一員としてレースを楽しみたいと思っております。そんなワガママを許してくれた、バンドのメンバーやスタッフにも感謝しかありません」と感謝した。

最後には「またバンドの方でも皆さまにお会いできる日を待ちわびながら日々精進していきたいと思います。また来春の第１戦でお会いできることを誰よりも楽しみにしております。今年１年、ありがとうございました。そして、お疲れ様でした。以上！ナガセ」と長文を締めた。キャップをかぶり、サラサラの長髪姿で撮影した写真をアップ。今月７日に４７歳を迎えた長瀬は、すっかりイケオジになった風ぼうだ。

長瀬は２０２１年３月末でＴＯＫＩＯを脱退し、ジャニーズ事務所（当時）を退所。インスタのプロフィル欄では現在の肩書きについて「表現者」「挑戦者」、バンド「Ｋｏｄｅ Ｔａｌｋｅｒｓ」のボーカル＆ギターと自己紹介し、今年４月の投稿では「長瀬は２０２１年に芸能活動を引退しバイクレースやバンドなどの活動をメインとしている」と自身の近況を説明した。ＳＮＳでたびたび近影を披露し、アイドル時代から一変した風ぼうが話題になっている。

所属していた「ＴＯＫＩＯ」は今年６月２５日に解散。７月６日に静岡・富士スピードウェイで「ＭＣＦＡＪ クラブマンロードレース」に出場した長瀬は、ＴＯＫＩＯ解散後初めて報道陣の取材に応じたが、「俺が何か言うことではない。他の人のことはあまり言いたくない」とグループの解散には言及しなかった。