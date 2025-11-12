鹿児島市の郵便局でうそ電話詐欺の被害を未然に防いだとして、。

鹿児島西警察署から感謝状が贈られたのは、鹿児島市の鹿児島武郵便局の桑原由隆さん(59)と中野祐樹さん(35)です。

2人は、今年9月中旬、郵便局の窓口で前日に口座を開設した高齢の女性から「送金の限度額を50万円から上げてほしい」とお願いされました。

不審に思って女性に話を聞いたところ、「愛媛県警を名乗る男から『携帯電話の未納料金が14万8000円あり、警察が回収しに行く。旅費がかかるため、振り込んでほしい』と言われた」などと答えたことから、うそ電話詐欺を疑い、その場で警察に通報しました。

警察は女性が50万円以上を請求されたとみています。

(鹿児島武郵便局 桑原由隆さん)「(女性が)急ぎでもあったので、ちょっと変かなと感じて、おかしいなと」

(鹿児島武郵便局 中野祐樹さん)「身近な郵便局という郵便局の良さを生かして今回の特殊詐欺の防止につながったというのは、郵便局の良さ・メリットが生かすことができて良かった」

鹿児島県警によりますと県内のうそ電話詐欺の被害は今年に入って9月末までに210件、およそ6億6000万円に上り、去年の同じ時期と比べ、およそ4億2000万円増えています。

