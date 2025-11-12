東海地方は、今日12日(水)は晴れ間がありますが、雲が多くなっています。明日13日(木)も雲が広がりますが、雨の降る所は少ないでしょう。14日(金)以降、週末にかけては大体晴れて、行楽日和になる見込みです。来週の冬の寒さに備えましょう。

今日12日は寒い朝に 午後も空気ひんやり

今朝(12日)は、今シーズン一番の冷え込みとなった所が多くなりました。今朝の最低気温(午前9時まで)は、名古屋で6.3℃、岐阜で5.8℃、津で7.5℃、静岡で10.8℃でした。愛知県と岐阜県の山間部は、氷点下の冷え込みとなった所が多く、高山でも氷点下0.1℃まで下がり、今シーズン初めての冬日となりました。





本州付近は高気圧に覆われていますが、東海地方は、気圧の谷や湿った空気の影響を受けている所があります。晴れ間がありますが、雲が広がりやすくなっています。今夜(12日)にかけても、雲が広がりやすくなりますが、雨が降る所はほとんどなさそうです。最高気温は、平野部で15℃を少し超える程度になりそうです。日差しが少なく、空気はひんやりしそうです。

来週は一気に冬の寒さに 岐阜県は本格的な雪

明日13日も、日が差す時間もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、一日を通して雲が広がりやすいでしょう。

14日(金)以降は、大体晴れて、行楽日和となりそうです。

ただ、来週はじめは、西高東低の気圧配置となり、この時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。晴れる太平洋側でも、風が冷たいでしょう。岐阜県では、今シーズン初めて本格的な雪になる所がありそうです。18日(火)を中心に、飛騨北部や郡上市、西濃の山沿いを中心に、断続的に雪が降る可能性があります。冬用タイヤへの交換がまだな方は、早めに済ませるようにしてください。

この先 朝晩はどれくらい冷える?

強い寒気が流れ込む影響で、19日(水)は一気に気温が急降下するでしょう。予想最低気温は、平野部でも5度以下の所が多くなる見込みです。山間部だけでなく平野部でも、いよいよダウンコートや冬用の厚手のコートが欲しい気温となります。寒さに備え、冬支度は早めに進めておきましょう。