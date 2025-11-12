東京午前のドル円は１５４．４１円までドル高円安で推移している。前日の海外市場で、ＡＤＰが週次の雇用統計を発表し、米民間雇用者数は１０月２５日週までの４週間平均で１万１２５０人減少したことから、ドル売りに傾いた。ドル円も一時１５３．６７付近まで下落した。その後は１５４円台を回復して引けた。



東京市場でドル円は堅調な推移を見せており、朝方の１５４円付近でのもみ合いから、日経平均の上昇などを眺めてドル買い円売りに傾いており、１５４．４０台まで上値を伸ばした。ただ、前日の高値１５４．４９接近では伸び悩みを見せた。



ユーロ円やポンド円などのクロス円もドル円と同様に堅調に推移している。ユーロ円は朝方の１７８円台半ばから１７８．７７近辺まで上昇。ポンド円は２０２円台半ばから２０２．９０台まで上値を伸ばした。豪ドル円は１００．７０円台まで上昇した後は伸び悩みを見せている。



