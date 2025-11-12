2児の母・山田花子、「たまご焼いただけ」健康的な手作り弁当を紹介「栄養満点だね〜スゴイ!!」「普通のお弁当の最上級」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が11日、自身のブログを更新。「たまご焼いただけ」とつづり、自分用の“簡単弁当”を公開した。
【写真】「見た目もきれい」山田花子が作ったヘルシーな手作り弁当
「久しぶりのお弁当はこんなん！お味噌汁 たまご豆腐 おくら山芋 鶏ももの照り焼き たまご焼き」と紹介し、健康的な手作り弁当を披露している。
ボリューム感のある具材が盛り付けられているが、山田は「今朝は朝が早かったのでたまご焼いただけ」と、効率的に仕上げたことを明かしていた。
この手作り弁当に、ファンからは「栄養満点だね〜スゴイ!!」「お弁当、今日もおいしそう。栄養バランスも良くて、見た目もきれいで、花ちゃん弁当はすばらしいです。普通のお弁当の最上級よ」「お弁当美味しそうですね。いつもお手本にしてます」などのコメントが寄せられている。
