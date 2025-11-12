今回は、勤務先で元カレに復讐した女性のエピソードを紹介します。

浮気癖がひどく、暴言ばかり吐いていた元カレ…

「浮気がひどく、私に暴言ばかり吐く男と付き合っていましたが、浮気を問い詰めるとあっさりフラれたんです。フラれた直後はショックでしたが、『悪いのは私じゃないよな』とすぐに気を取り直しました。

で、それからしばらくたち、なんと私が人事として勤務する会社にその元カレが採用面接に来たんです……。驚きましたが、私はあくまで赤の他人をよそおい、上司と面接を実施。すると元カレは面接中、かなり偉そうな態度で話していて、あきれましたね。『こんな最低男、採用するわけないじゃん……』と心の中で呟きました。

そして面接後、上司に意見を求められたので『この人は絶対ないと思います』と伝え、落としてやりました。元カレはブチ切れているでしょうが、知ったこっちゃありません」（体験者 20代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ まぁでもこの女性が悪いわけじゃなく、元カレが面接でありえない態度をとったのがいけないんですからね。ただこの元カレに逆恨みされ、何かされないといいですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。