¡Ú¤¿¤á¤·ÆÉ¤ß¡Û¡Ö°ÛÀ¤³¦¥Ïー¥ì¥à¥Þ¥Ã¥µー¥¸ ¿À¤Î»Ø°µ¤ÇÇº¤á¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ーÌ¼¤¿¤Á¤òÙæ¤ß¤Û¤°¤¹¡ª¡×ÃÝ¥³¥ß¡ª¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ³«»Ï
¡Ú°ÛÀ¤³¦¥Ïー¥ì¥à¥Þ¥Ã¥µー¥¸ ¿À¤Î»Ø°µ¤ÇÇº¤á¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ーÌ¼¤¿¤Á¤òÙæ¤ß¤Û¤°¤¹¡ª¡Û 11·î12Æü Ï¢ºÜ³«»Ï
¡Ö°ÛÀ¤³¦¥Ïー¥ì¥à¥Þ¥Ã¥µー¥¸ ¿À¤Î»Ø°µ¤ÇÇº¤á¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ーÌ¼¤¿¤Á¤òÙæ¤ß¤Û¤°¤¹¡ª¡×ºîÉÊ¥Ð¥Êー
¡¡ÃÝ½ñË¼¤Ï11·î12Æü¡¢¥µ¥«¥ä¥®»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö°ÛÀ¤³¦¥Ïー¥ì¥à¥Þ¥Ã¥µー¥¸ ¿À¤Î»Ø°µ¤ÇÇº¤á¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ーÌ¼¤¿¤Á¤òÙæ¤ß¤Û¤°¤¹¡ª¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¡ÖÃÝ¥³¥ß¡ª¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£
¥Ë¥ó¥²¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¤Ç¥Þ¥Ã¥µー¥¸²°¤ò±Ä¤àÀÄÇ¯¡¦¥»¥¤¥¿¡£ °Û¼ïÂ²¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¥»¥¤¥¿¤Ï¡¢Å¹¤òÈËÀ¹¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢½÷¿ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÍê¤ß¤Ç¡Ö¤¢¤ë¿Í¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä!? ½÷¤Î»Ò¤òÙæ¤ß¤·¤À¤¤¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¡¢°Û¼ïÂ²¥Ïー¥ì¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー³«Ëë¥Ã!!!!¡Ú»î¤·ÆÉ¤ß¡Û