ガールズグループIVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン）に関する虚偽映像を掲載した罪で起訴されたYouTuber（ユーチューバー）が、控訴審で控訴を棄却され、1審の懲役2年と執行猶予3年などの有罪判決が維持された。韓国メディアが報じた。

韓国の仁川（インチョン）地方裁判所刑事部は11日、YouTuberの情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律上の名誉毀損（きそん）、侮辱事件の控訴審判決で、双方の控訴を棄却し、同氏に対して懲役2年と執行猶予3年、追徴金2億1000万ウォン（約2100万円）、社会奉仕120時間を命じた1審の有罪判決を維持した。裁判所は「1審で、いろいろな事情を十分に考慮したとみられる。原審の刑が重い、軽いという不当は見当たらない」とした。

韓国メディアのスターニュースによると、YouTuberは、21年10月から昨年6月まで、ウォニョンをはじめとする有名人など7人に対する虚偽映像をYouTubeに23回掲示し、彼らの名誉を傷つけた疑惑で起訴された。7人中5人に対しては侮辱的映像を19回掲示し、彼らの所属事務所の業務妨害をした疑惑でも起訴されたと報じた。YouTuberは当時、月平均約1000万ウォン（約100万円）の収益を上げ、同氏が得た総収益は2億5000万ウォン（約2500万円）だったという。

また韓国メディアのスポーツソウルは12日「今回の判決は、スポーツおよび芸能界にまん延した『サイバーレッカー（ネット上での炎上やゴシップを意図的に引き起こして話題を集め、収益を得るなどの行為をする人）』行為に対して司法が断固たるメッセージを投じた」と評価した。