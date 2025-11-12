2026年1月から放送が開始されるドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）で、上白石萌歌と生田斗真がW主演を務めることが発表された。

参考：佐野晶哉×上白石萌歌が語る、声優経験の手応え 「自分の声に対する意識も変わりました」

本作は情報が溢れかえる現代人の悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるためのヒントを見つける新感覚ラブコメディ。上白石は仕事も恋も中途半端でモヤモヤとした日々を送る生活情報誌の編集者・柴田一葉（しばたいちは）、生田は人間にはまったく興味のない変わり者で、“動物の求愛行動”を専門に研究している准教授・椎堂司（しどうつかさ）を演じる。

初めて耳にする“アカデミック・ラブコメディ”という個性的な謳い文句も気になるところだが、注目すべきは本作が上白石にとって、連続テレビドラマの初主演であることだ。これまで数々の映像作品でストーリーに欠かせない役柄を演じてきた彼女が、今まで主演を務めていなかったこと自体が驚きであった。

上白石が初めて連続ドラマに出演した『義母と娘のブルース』（2018年／TBS系）での背筋が伸びたり頬が緩んだりする柔らかな芝居はもちろん、大河ドラマ『いだてん～東京オリムピック噺～』（2019年／NHK総合）では、日本人女性として初めて金メダルを獲得した水泳選手・前原秀子を堂々と務めあげた姿も印象的。さらに、朝ドラ『ちむどんどん』（2022年度前期／NHK総合）では、前作でヒロインを務めた姉の上白石萌音からバトンを受け取り、暢子（黒島結菜）の妹で心底、歌を愛する歌子を最後まで演じきった。

現在、放送中の大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（NHK総合）の一橋治済役で怪演を見せる生田とW主演を果たす相手に選ばれたことは、朝ドラや大河などの大きな作品でも視聴者の記憶に残る活躍を見せて、着実にステップアップを重ねてきた証拠とも言えるだろう。

近年、コメディ作品で見せるチャーミングな芝居も、新感覚ラブコメである本作での抜擢に一役買っているに違いない。2023年にドラマ化された『パリピ孔明』（フジテレビ系）で演じたのは、現代の渋谷に転生した軍師・諸葛亮孔明（向井理）が才能を認めたアマチュアシンガー・英子。激変した国と時代に戸惑う孔明の思いがけない行動に、呆れながらもきっちりツッコミを入れたり、逆に翻弄されて振り回されたり。持ち前の歌唱力を活かして、明るく観客を魅了する英子のライブパフォーマンスも見事に再現していた。

また、夏クールで放送された『イグナイト -法の無法者-』（TBS系）では、異端の法律事務所のムードメーカー・伊野尾麻里として、場を和らげたり盛り上げたり、器用に立ち振る舞っていた姿も記憶に新しい。共演した間宮祥太朗や仲村トオルとも息のあったコミカルなやりとりを見せたうえ、第3話のドライブシーンで自然に歌い出した「渚にまつわるエトセトラ」の替え歌部分はアドリブだというから驚きだ。

12月に公開を控える映画『ロマンティック・キラー』では、さまざまな恋愛フラグをへし折りながら、恋に落ちること間違いなしの状況を打破して、カッコいい男子たちをなぎ倒していく主人公・星野杏子を演じる。コメディ作品でこれでもかと輝く愛嬌に加えて、感情と豊かに連動する表情が映えるキャラクターで、次々と修羅場を乗り越えていく上白石の姿が今から待ち遠しい。

飛び石をひょいひょいと渡っていくような軽やかな身のこなしで、緊張感のあるサスペンスから突飛な世界観が広がるコメディまで、幅広い役柄にチャレンジしてきた上白石。そんな彼女が『パリピ孔明』で脚本を務めた根本ノンジの手がける“ラブコメディ”で、連続テレビドラマの初主演を務める。まさに巡り巡った“縁”を感じるキャスティングだろう。

本作で彼女が演じる一葉は、憧れのファッション誌を担当することを夢見て出版社に入社したものの、その雑誌が休刊になることを知らされて、やりがいの感じられない仕事にもマンネリ化する彼氏との関係性にも前向きになれない役柄。

上白石が「思い描いていた未来や夢が叶わず、理想と現実の狭間で揺れながら生きている女性」と評した一葉をどのように演じるのか。そして、本作で初共演となる生田とどのようなコンビネーションを見せるのかに注目したい。（文＝ばやし）