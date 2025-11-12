gbが、メジャー2作目のデジタルシングル「車窓」を本日リリースした。

本作は、シンガーソングライター・ビッケブランカによるプロデュース作品となっている。楽曲について、gbとビッケブランカは以下のようにコメントしている。

◆ ◆ ◆

◾️gb コメント

メジャーリリース初のオリジナル作品「車窓」は、「STRESS Vicke Blanka Remix [2021]」をビッケブランカさんに制作してもらったご縁から。今回デモが仕上がった瞬間、直感的にすぐ相談し、プロデュースを快諾してくれました。いつかお互いの音で楽しめることができたら、、、ずっと思い描いていた願いが、ついに叶ったのです。レコーディング中には、「gbのデモが一番好きなんだよ。もう歌が8割、それがこの作品なんだ」と、嬉しい言葉をかけてもらいました。音楽を通じて繋がる喜び、スタジオの空気感 や温かな世界観。そうしたものも、この曲にしっかり刻み込まれている気がします。ぎゅうぎゅうの電車の中。すれ違う誰かのため息。窓に映る自分の顔。その中でふと見える青空。“今日くらいは空を見よう”というフレーズには、どんな毎日でも顔を上げて、息をするだけで十分なんだ、という想いを込めました。自分自身にとっても、そして聴いてくれる大切な誰かにとっても、「車窓」は、そう在ってほしい曲です。

◆ ◆ ◆

◾️ビッケブランカ コメント

gbの歌声は普通とは違う特別な響き方をすると思っています！エレピと歌だけのデモを聴いた時、ほえ〜〜と感動するとともに、歌声だけで説得させられる音楽のごくわずかな隙間にどんな音を入れようかと考えました！ フレットレスベースと会話するようなアレンジ、ぜひ聴いてください！

◆ ◆ ◆

またgbは、11月16日に「Paradox Live（パラライ）」の神奈川・ぴあアリーナMMのライブにゲスト出演が決定、さらに2026年1月23日に全国公開の映画「安楽死特区」の出演が決まっている。

◾️デジタルシングル「車窓」

2025年11月12日（水）リリース

配信：https://lnk.to/gb_shasou

◾️＜Paradox Live Fanfest Dope Box＞ 2025年11月16日（日）神奈川・ぴあアリーナMM

※ゲスト出演