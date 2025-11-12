MONKEY MAJIKが、新曲「The Boyz」を本日配信リリースした。

本作は、MONKEY MAJIKと同郷の宮城県出身・サンドウィッチマンと狩野英孝が出演するお散歩バラエティ『かのサンド』のオープニングテーマ。「仲間と旅をする高揚感」や「同郷の仲間へのリスペクト」を込めて書き下ろした楽曲で、軽やかなサウンドと芯のあるグルーヴが番組の幕開けを彩っているという。結成25周年のMONKEY MAJIKにとって、本作はじっくりと作り上げた2025年唯一のリリース曲。長年のキャリアで培った確かな音の深みが感じられる、聴く人それぞれの日々の歩みや旅の瞬間にやさしく寄り添う一曲に仕上がったとのことだ。

ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️MONKEY MAJIK コメント

「The Boyz」は、旅に出るとき、新しい一歩を踏み出すとき、そっとそばにあるような存在になれたらという想いで作りました。番組で映し出される地域の魅力やそこで出会う人のあたたかさは、僕たちが大切にしてきた想いが重なっています。サンドウィッチマン、狩野英孝さんとは宮城をルーツに持つ仲間であり、番組のオープニング曲として関われることを、とても嬉しく思っています。ぜひ、新しい景色に出会うときや、心をほどきたいとき、大切な人と笑い合うときに聴いてもらえたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

なおMONKEY MAJIKは、12月9日にはビルボードライブ大阪にてクリスマスシーズンを彩るスペシャルライブを、さらに12月27日には結成25周年を締め括るアニバーサリーライブ＜25 & FOREVER＞も控えている。

◾️「The Boyz」

2025年11月12日（水）リリース

フジテレビ系お散歩バラエティ『かのサンド』オープニングテーマ

配信リンク：https://asab.lnk.to/theboyz

◾️＜MONKEY MAJIK at Billboard Live OSAKA 〜A MONKEY MAJIK Christmas〜＞ 日程：2025年12月9日（火）ビルボードライブ大阪

時間：1st 開演17:30 / 2nd 開演20:30

チケット：

・BOXシート：\25,300（ペア販売）

・S指定席：\12,100

・R指定席：\11,000

・カジュアルシート：\10,500（1ドリンク付）

https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-21033

◾️＜MONKEY MAJIK 「25&FOREVER」＞ 日程：2025年12月27日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA

時間：開場17:00 / 開演 18:00

チケット：全席指定：￥8,500（税込）

https://l-tike.com/monkeymajik/